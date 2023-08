All the 2023 Safta nominees

BEST ACHIEVEMENT IN SOUND FOR A DOCUMENTARY

KUSASA Practitioner: Tim Pringle Production House: Optical Films

Map1mp1: The Makazole Mapimpi Story Practitioner: Anlerie Cilliers, Matthew Brown, Alexander Parker Production House: 10th Street Media

SanDance Practitioner: Gustav Stutterheim Production House: Mushroom Films

Steinheist Practitioner: Daniel Eppel Production House: Idea Candy

Senzo: Murder of a Soccer Star Practitioner: Charlotte Buys Production House: Storyscope

BEST ACHIEVEMENT IN EDITING, DOCUMENTARY

KUSASA Practitioner: Joe Krenzer Production House: Optical Films

My Name is Reeva Practitioner: Isabelle Saunders Production House: Bloodrose Productions

Pale Ya Kosa Practitioner: Leeroy Moyo Production House: Full Circle Productions

Rassie Practitioner: Benjamin Haskins Production House: T+W

Steinheist Practitioner: Nikki Comninos Production House: Idea Candy

BEST ACHIEVEMENT IN CINEMATOGRAPHY - DOCUMENTARY

Against All Odds: the Alwyn Uys Story Practitioner: William Collinson Production House: Stefan Enslin Productions

Changemaker - Simphiwe Rorwana Practitioner: Yolisa Qwabaza Production House: Train. Create. Innovate (TCI)

Die Groot Niks Practitioner: Jonathan Crawford Production House: Plan C Productions

KUSASA Practitioner: Chris Van Der Burgh Production House: Optical Films

Rassie Practitioner: Devin Carter Production House: T+W

BEST ACHIEVEMENT IN DIRECTING - DOCUMENTARY

Girl, Taken Practitioner: Simon Wood, Francois Verster Production House: SaltPeter Productions

Lobola, A Bride's True Price? Practitioner: Sihle Hlophe Production House: Passion Seed Communications

Steinheist Practitioner: Richard Finn Gregory Production House: Idea Candy

BEST DOCUMENTARY SHORT

A camera on my Lap Production House: twospinningwheels

Changemaker - Simphiwe Rorwana Production House: Train. Create. Innovate (TCI)

Tribe Production House: Just Films

This Side of Fabulous Production House: Floozie Films

BEST MADE FOR TV DOCUMENTARY

KUSASA Production House: Optical Films

Senzo: Murder of a Soccer Star Production House: Storyscope

Steinheist Production House: Idea Candy

BEST DOCUMENTARY FEATURE

Girl, Taken Production House: SaltPeter Productions

Lobola, A Bride's True Price? Production House: Passion Seed Communications

War Dogs and I Production House: Killer Puppy Media

BEST CHILDREN’S PROGRAMME

Takalani Sesame - Seeing Red Not Yellow Production House: Sesame Workshop South Africa

Nick Music Africa Production House: VIS Studios

Words and Numbers Series 10 Production House: Johan Stemmet Entertainment Enterprises

BEST EDUCATIONAL PROGRAMME

Aganang Production House: Urban Brew Studios

MTVShuga: What Makes A Man Production House: Taung Film Studios

Suid Kalahari Stories ep 13 Production House: Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans

BEST FACTUAL PROGRAMME

Ingono Yomsamo Production House: Barleader TV

Rebounders: Grizelda Grootboom Production House: Red Sugar Productions

Strangers You Know - Anene Booysen Production House: Combined Artistic Productions

BEST COMPETITION REALITY SHOW

DANCE YO DUMO S1 Production House: Urban Brew Studios

Die Groenste Vingers - Season 2 Production House: Phly Media

HOUVROU OF TROUVROU Production House: Thank you kindly, Bobby

The Taste Master SA Production House: Cardova Productions

Tropika Island of Treasure All Stars Production House: Cardova Productions

BEST STRUCTURED SOAPIE REALITY SHOW

DJ Zinhle - The Unexpected Season Production House: Brightfire Pictures & Rawkraft Media Life With Kelly Khumalo Season 3

Production House: GOAT (Originals)

Living The Dream With Somizi Season 5 Production House: Dopezuluboi Productions

Uthando Nes'thembu Production House: Passionlane Productions

Young, Famous and African S1 Production House: Urban Brew Studios

BEST STRUCTURED OR DOCU-REALITY SHOW

Privaatspeurders Production House: Reel Epics Productions

Love Goes Wild S1 Production House: Trace TV

Our Perfect Wedding S12 Production House: Connect TV

Sex in Afrikaans Production House: Provoco

Weskusbewoners Production House: BrightRock

BEST YOUTH PROGRAMME

EKSE LIVE Production House: Cape Town TV

SA's Hottest MCs 2022 Production House: VIS Studios

TREND Season 1 Production House: Green Planet Productions

Yo MTV Raps Uncapped Production House: VIS Studios

BEST ONLINE CONTENT

Actor Spaces Masterclasses Season 1 Production House: ACTOR SPACES

Minder as Niks (Less than Nothing) Production House: Wyrd Films

Lunch With Hitler Production House: Argento Holdings

BEST LIFESTYLE PROGRAMME

Homegrown Taste South Africa Season 1 Production House: Rapid Blue

Spasie Seison 1 Production House: Walla Films

SPYSKAART Production House: Media Club Productions

BEST CURRENT AFFAIRS PROGRAMME

Funny Farm Production House: Combined Artists

Medical Xenophobia Production House: Combined Artists

Mining Takedown Production House: Combined Artists

BEST MADE FOR TV MOVIE

Geleende Tyd Production House: Penguin Films

The Payback Production House: The Final Chapter

Whatever It Takes Production House: RHP International

BEST INTERNATIONAL FORMAT

MasterChef SA Production House: Homebrew Films

My Kitchen Rules South Africa Season 4 Production House: Picture Tree

Survivor South Africa: Return of the Outcasts Production House: Afrokaans Film & Television

BEST ENTERTAINMENT PROGRAMME

In Die Kollig Met Series 2 Production House: Stemmburg Television

Miss South Africa 2022 Live Finale Production House: Black Swan Media

Noot vir Noot Series 46 Production House: Stemmburg Television

BEST VARIETY SHOW

Mzansi Icons Production House: Dopezuluboi Productions

Sunday Sexy Love Production House: Media24

VIP INVITE S2 Production House: Urban Brew Studios

BEST ACHIEVEMENT IN MAKE-UP AND HAIRSTYLING - TV COMEDY

Hotel Season 5 Practitioners: Gina Slingerland Production House: Nagvlug Films

How to Ruin Christmas Season 3 Practitioner: Silindile Dladla Production House: Burnt Onion Productions

Tali's Joburg Diary Practitioners: Mari Conradie Production House: Sketchbook Studios

BEST ACHIEVEMENT IN WARDROBE - TV COMEDY

Hotel Season 5 Practitioner: Marlé Coetsee Production House: Nagvlug Films

How to Ruin Christmas Season 3 Practitioner: Nondumiso Mazwi Production House: Burnt Onion Productions

Tali's Joburg Diary Practitioner: Erin Simon Production House: Sketchbook Studios

BEST ACHIEVEMENT IN SOUND - TV COMEDY

Hotel Season 5 Practitioner: Tim Pringle, Giles Heesom-Green & Melani Robertson Production House: Nagvlug Films

How to Ruin Christmas Season 3 Practitioner: Janno Muller Production House: Burnt Onion Productions

Ses'Top La Practitioner: Kurt Slabbert Production House: Black Brain Pictures

BEST ACHIEVEMENT IN ART DIRECTION - TV COMEDY

Hotel Season 5 Practitioners: Merishen Wessels Production House: Nagvlug Films

How to Ruin Christmas Season 3 Practitioners: Savannah Geldenhuys & Martha Sibanyoni Production House: Burnt Onion Productions

Ou Toppies S1 Practitioners: Louisa Jansen van Nieuwenhuizen Production House: HD in Motion & Dark Child Productions

BEST ACHIEVEMENT IN EDITING - TV COMEDY

Hotel Season 5 Practitioners: Regardt Botha & Johan Cronje Production House: Nagvlug Films

How to Ruin Christmas Season 3 Practitioners: Bongi Malefo, Khulekani Zondi & Melanie Golden Production House: Burnt Onion Productions

Tali's Joburg Diary Practitioners: Johan Prinsloo and Gordon Midgley Production House: Sketchbook Studios

BEST ACHIEVEMENT IN SCRIPTWRITING -TV COMEDY

How to Ruin Christmas Season 3 Practitioners: Rethabile Ramaphakela, Lwazi Mvusi, Thuso Sibisi, Sunni Faba, Salah Sabiti & Katleho Ramaphakela Production House: Burnt Onion Productions

Ou Toppies S1 Practitioners: Dorette Nel Production House: HD in Motion & Dark Child Productions

Tali's Joburg Diary Practitioners: Julia Anastasopoulos, Ari Kruger, Gilli Apter, & Daniel Zimbler Production House: Sketchbook Studios

BEST ACHIEVEMENT IN CINEMATOGRAPHY -TV COMEDY

Hotel Season 5 Practitioner: Dino Benedetti Production House: Nagvlug Films

How to Ruin Christmas Season 3 Practitioner: Lance Gewer Production House: Burnt Onion Productions

Karavaan Practitioner: Sunel Haasbroek Production House: Hipster Media

BEST ACHIEVEMENT IN DIRECTING - TV COMEDY

Hotel Season 5 Practitioners: Bennie Fourie Production House: Nagvlug Films

How to Ruin Christmas Season 3 Practitioners: Johnny Barbuzano & Ferry Jele Production House: Burnt Onion Productions

Tali's Joburg diary Practitioners: Ari Kruger Production House: Sketchbook Studios

BEST ACHIEVEMENT IN MAKE-UP AND HAIRSTYLING – TV DRAMA

Blood Psalms Practitioner: Nicola Roodt, Ronwyn Jarret, Theola Booyens, Cassidy Lombard-Dick, Arnold Khaya Simphiwe Ngubeni Ka Zulu, Nonkululeko Clementine Mabaso, Johannes Keresi Mokokoe (Mogotsi) & Natasha du Toit Production House: Yellowbone Entertainment

Desert Rose Practitioner: Marika Callop Production House: Quizzical Pictures

Donkerbos Practitioner: Mari Conradie Production House: Nagvlug Films

Savage Beauty Practitioner: Theola Booyens Production House: Quizzical Pictures

BEST ACHIEVEMENT IN WARDROBE - TV DRAMA

Desert Rose Practitioner: Tracey Berg Production House: Quizzical Pictures

Donkerbos Practitioner: Mariechen Vosloo Production House: Nagvlug Films

Lavish Practitioner: Brenda Khambula Production House: Hela Media

BEST ACHIEVEMENT IN SOUND - TV DRAMA

Blood and Water Season 3 Practitioner: Carl Roberts, Simon Ratcliffe, James Olivier, Jade Hill, Jack Van Wyk, Jaime Lopes & Richard West Production House: Gambit Films

Dinge van 'n Kind Practitioner: Tim Pringle, Giles Heesom-Green & Melani Robertson Production House: Nagvlug Films

Donkerbos Practitioner: Jozua Loots Production House: Nagvlug Films

The Brave Ones Practitioner: Guy Steer Production House: Ochre Media

BEST ACHIEVEMENT IN ORIGINAL MUSIC/SCORE - TV DRAMA

Donkerbos Practitioner: Franco Prinsloo Production House: Nagvlug Films

Fraksie Practitioner: Loki (Lourens) Rothman Production House: Infinity Films

LUDIK Practitioner: Peach Van Pletzen Production House: Rose and Oaks Media

BEST ACHIEVEMENT IN ART DIRECTION - TV DRAMA

Blood and Water Season 3 Practitioner: Christian Joubert Production House: Gambit Films

The Brave Ones Practitioner: Jacobus Smit Production House: Ochre Media

Savage Beauty Practitioner: Marna Heunis Production House: Quizzical Pictures

BEST ACHIEVEMENT IN EDITING - TV DRAMA

Justice Served Season 1 Practitioner: Nicolas Costaras, Blessing Khulekane Zondi, Megan Gill & Lucian Barnard Production House: Meraki SA

Recipes for Love and Murder Practitioner: Andrea Shaw, Björn Johansen & Tanja Hagen Production House: Both Worlds Pictures

The Brave Ones Practitioner: Nicolas Costaras Production House: Ochre Media

BEST ACHIEVEMENT IN CINEMATOGRAPHY - TV DRAMA

Blood Psalms Practitioner: Willem Nel Production House: Yellowbone Entertainment

Justice Served Season 1 Practitioners: Trevor Fraser Calverley Production House: Meraki SA

Lavish Practitioners: Sevetian Maslamoney Production House: Hela Media

BEST ACHIEVEMENT IN SCRIPTWRITING - TV DRAMA

Ayeye: Stripped Practitioner: Zaba Hlatshwayo Production House: Seriti Films

Entangled Season 1 Practitioner: Nandisa Mkize, Rethabile Ramaphakela, Katleho Ramaphakela, Salah Sabiti, Nompi Vilakazi, Zeli Zulu, Makganwana Mokgalong & Mbalizethu Zulu Production House: Burnt Onion Productions

Good Men Practitioner: Portia Gumede, Steven Pillemer, Christo Davids, Duduzile Zamantungwa Mabaso & Sunni Faba Production House: Ochre Media

The Republic Practitioner: Gwydion Beynon & Phathutshedzo Makwarela Production House: Tshedza Pictures

BEST ACHIEVEMENT IN DIRECTING - TV DRAMA

Desert Rose Practitioner: Cindy Lee Production House: Quizzical Pictures

Donkerbos Practitioner: Nico Scheepers Production House: Nagvlug Films

Recipes for Love and Murder Practitioner: Christiaan Olwagen Production House: Both Worlds Pictures

BEST ACHIEVEMENT IN MAKE-UP AND HAIRSTYLING - TV SOAP/TELENOVELA

Diepe Waters Practitioner: Morne Marx Production House: Penguin Films

House of Zwide Practitioner: Mina Shembe, Itumeleng Ledwaba, Nakedi Makgato & Musa Mnisi Production House: The Bomb Shelter Film Company

Legacy Practitioner: Jenny Sprawson Production House: Tshedza Pictures

Suidooster Practitioner: Islyn Salie Production House: Suidooster Films

BEST ACHIEVEMENT IN WARDROBE - TV SOAP/TELENOVELA

House of Zwide Practitioners: Bevely Mogorosi & Teddy Geldart Production House: The Bomb Shelter Film Company

Legacy Practitioner: Trudi Ann Mantzios Production House: Tshedza Pictures

The Blackdoor Season 1 Practitioner: Gesillah McLeod Production House: Black Brain Pictures

The Estate Practitioner: Vuyo Mokoena, Talya Smith & Zanele Shibiti Production House: Clive Morris Productions

BEST ACHIEVEMENT IN SOUND - TV SOAP/TELENOVELA

Binnelanders Practitioner: Eric McKechnie & Barry Gillot Production House: Stark Films

Diepe Waters Practitioner: Stash Couvaras Production House: Penguin Films

Legacy Practitioner: Juli Vanden Berg & Mark Phillips Production House: Tshedza Pictures

Suidooster Practitioner: Lloyd O'Connor Production House: Suidooster Films

The River Practitioner: Tladi Mabuya Production House: Tshedza Pictures

BEST ACHIEVEMENT IN EDITING –TV SOAP/TELENOVELA

Diepe Waters Practitioner: Paul Martin van Wyk, Marthinus van Rhyn, Khathu Mudau, Wynand Verster, Rick Dodgen & Daniel de Villiers Production House: Penguin Films

Legacy Practitioner: Natalie Varoy & Ula Oelsen Production House: Tshedza Pictures

Redemption Practitioner: Siyabonga Skosana, Sibongile Maseko, Tumi Gabanakgosi & Tongai Furusa Production House: Burnt Onion Productions & Seriti Films

BEST ACHIEVEMENT IN ORIGINAL MUSIC/SCORE – TELENOVELA

The Blackdoor Season 1 Practitioner: Mandla Ngcongwane, Jamela Vuma & Kurt Slabbert Production House: Black Brain Pictures

Legacy Practitioner: Brendan Jury Production House: Tshedza Pictures

The River Practitioner: Brendan Jury Production House: Tshedza Pictures

BEST ACHIEVEMENT IN CINEMATOGRAPHY – TELENOVELA

Diepe Waters Practitioner: Darren Dressels & Kobus van Wyk Production House: Penguin Films

House of Zwide Practitioners: Ryan Lotter & Lekau Mamabolo Production House: The Bomb Shelter Film Company

The Blackdoor Season 1 Practitioner: Lavhelani Mudau & Gaopie Kabe Production House: Black Brain Pictures

The River Practitioner: Ntobeko Dlamini Production House: Tshedza Pictures

BEST ACHIEVEMENT IN ART DIRECTION - TV SOAP/TELENOVELA

DiepCity Season 2 Practitioner: Hector Sibanyoni Production House: Black Brain Pictures

Legacy Practitioner: Amanda Scholtz Production House: Tshedza Pictures

Suidooster Practitioner: Pieter Britz Production House: Suidooster Films

The Estate Practitioner: Philiswa Sithole & Nomonde Ngema Production House: Clive Morris Productions

BEST ACHIEVEMENT IN SCRIPTWRITING – TELENOVELA

DiepCity Season 2 Practitioner: Nontuthuzelo Magoxo, Mandla Ngcongwane & Mpumelelo Nhlapo Production House: Black Brain Pictures

Diepe Waters Practitioner: Roberta Durrant, Lize Vosloo, Helene Truter, Sandra Vaughn, Tristram Atkins, Margaret Goldsmid, Meesha Aboo, Ansu van der Sluys, Igna Botha, Daryn Katz, Henry Cloete, Stephen Simm & Percy Pretorius Production House: Penguin Films

Giyani - Land of Blood Practitioners: Phathutshedzo Makwarela & Gwydion Beynon Production House: Tshedza Pictures

Legacy Practitioner: Gwydion Beynon & Phathutshedzo Makwarela Production House: Tshedza Pictures

The River Practitioner: Gwydion Beynon & Phathutshedzo Makwarela Production House: Tshedza Pictures

BEST ACHIEVEMENT IN DIRECTING – TELENOVELA

Arendsvlei Practitioner: Roberto Kyle, Jarrid Geduld & Darryl Fuchs Production House: Penguin Films

The River Practitioner: Zolani Phakade, Ferry Jele, Anne Mashiloane & Sandile Mdluli Production House: Tshedza Pictures

The Wife Practitioner: Fikile Mogodi Production House: Stained Glass TV

BEST ACHIEVEMENT IN SCRIPTWRITING – TV SOAP

Generations: The Legacy Practitioner: Writing Team Production House: MMSV Productions

SCANDAL! Practitioner: Ameera Patel, Grace Mahlaba, Thomas Hall, Paul Grootboom, Nonhlanhla Simelane, Omphile Molusi, Rosalind Butler; Teresca Muishond, Themba Mahlangu & Kelly Robinson Production House: Ochre Media

UZALO Practitioner: Clive Madiya, Busisiwe Matonsi Zwane, Lorato Phefo & Pusetso Thibedi Production House: Stained Glass TV

BEST ACHIEVEMENT IN DIRECTING – TV SOAP

Binnelanders Practitioner: Jolette Roux, Charl Van Biljon, Riaan Meij, Danie Joubert, Roché Knoesen & Jaco Vermeulen Production House: Stark Films

SCANDAL! Practitioners: Sphamandla Ngcobo, Philasande Malunga, Sithembiso Mathenjwa & Sanele Zulu Production House: Ochre Media

Suidooster Practitioner: Erina Niemand, Shirley Ellis, Romano Gorlei & Richard September Production House: Suidooster Films

BEST ACHIEVEMENT IN MAKE-UP AND HAIRSTYLING - FEATURE FILM

Gaia Practitioners: Sulani Saayman Production House: Film Initiative Africa

Silverton Siege Practitioners: Nicola Roodt Production House: Pambilimedia

Stiekyt Practitioners: Mari Conradie & Tessa Denton Production House: Homebrew Films

BEST ACHIEVEMENT IN COSTUME DESIGN – FEATURE FILM

Gaia Practitioners: Mariechen Vosloo Production House: Film Initiative Africa

Silverton Siege Practitioners: Ruy Filipe Production House: Pambilimedia

Stiekyt Practitioners: Marne van der burgh Production House: Homebrew Films

BEST ACHIEVEMENT IN SOUND DESIGN - FEATURE FILM

Gaia Practitioners: Tim Pringle Production House: Film Initiative Africa

Indemnity Practitioners: Carl Roberts, Simon Ratcliffe, James Olivier, Jade Hill, Jack Van Wyk & Richard West Production House: Gambit Films

Office Invasion Practitioners: Janno Muller, Jeanre Greyling, Jonty Everton & Thapelo Makhubo Production House: Motion Story

Silverton Siege Practitioners: Barry Donnelly Production House: Pambilimedia

Stiekyt Practitioners: Stef Albertyn Production House: Homebrew Films

BEST ACHIEVEMENT IN EDITING – FEATURE FILM

Indemnity Practitioners: Simon Beesley Production House: Gambit Films

Office Invasion Practitioners: Fred Wolmarans Production House: Motion Story

Pou (Peacock) Practitioners: Bruce McLaren Lyall Production House: Peacock Films

Silverton Siege Practitioners: Richard Starkey Production House: Pambilimedia

Wild is the Wind Practitioners: Alastair Orr & Layla Swart Production House: MYD88 FILMS

BEST ACHIEVEMENT IN PRODUCTION DESIGN – FEATURE FILM

Gaia Practitioners: Rocco Pool Production House: Film Initiative Africa

Stiekyt Practitioners: Bathoni Robinson Production House: Homebrew Films

Silverton Siege Practitioners: Chantel Carter Production House: Pambilimedia

BEST ACHIEVEMENT IN ORIGINAL MUSIC/ SCORE - FEATURE FILM

Gaia Practitioners: Pierre-Henri Wicomb Production House: Film Initiative Africa

Mense van die Wind Practitioners: Edward George King Production House: Azania Productions

Mlungu Wam (Good Madam) Practitioners: Simon Ratcliffe Production House: Fox Fire Films

BEST ACHIEVEMENT IN CINEMATOGRAPHY – FEATURE FILM

Amandla Practitioners: Justus De Jager Production House: Firegrass Films

Gaia Practitioners: Jorrie van der Walt Production House: Film Initiative Africa

Indemnity Practitioners: Zenn van Zyl Production House: Gambit Films

Silverton Siege Practitioners: Shaun Harleylee Production House: Pambilimedia

Stiekyt Practitioners: Eduan Kitching Production House: Homebrew Films

BEST ACHIEVEMENT IN SCRIPTWRITING - FEATURE FILM

Silverton Siege Practitioners: Sabelo Mgidi Production House: Pambilimedia

The Umbrella Men Practitioners: John Barker and Philip Roberts Production House: Known Associates Entertainment

Wild is the Wind Practitioners: Fabian Medea Production House: MYD88 FILMS

BEST STUDENT FILM

Duplexity Production House: The Animation School

Shumba Production House: AFDA

Stay Production House: The Animation School

BEST SUPPORTING ACTRESS IN A TV SOAP

Odelle De Wet -Binnelanders Production House: Stark Films

Dieketseng Mnisi - Skeem Saam Production House: Peu

Marion Holm – Suidooster Production House: Suidooster Films

BEST SUPPORTING ACTOR IN A TV SOAP

Charlie Bouguenon -Binnelanders Production House: Stark Films

Gerald Steyn -Binnelanders Production House: Stark Films

Katlego Letsholonyana -Skeem Saam Production House: Peu

BEST SUPPORTING ACTRESS IN A TELENOVELA

Siphesihle Ndaba - Gomora Production House: Seriti Films

Brenda Mukwevho -House of Zwide Production House: The Bomb Shelter Film Company

Deli Malinga - Redemption Production House: Burnt Onion Productions & Seriti Films

Sthandiwe Kgoroge - Redemption Production House: Burnt Onion Productions & Seriti Films

BEST SUPPORTING ACTOR IN A TELENOVELA

Charles Baloyi -Giyani - Land of Blood Production House: Tshedza Pictures

Ayanda Daweti - Gomora Production House: Seriti Films

Khaya Mthembu - Gomora Production House: Seriti Films

Thulani Mtsweni -Gomora Production House: Seriti Films

Wanda Zuma -House of Zwide Production House: The Bomb Shelter Film Company

BEST ACTRESS IN A TV SOAP

Cindy Swanepoel - Binnelanders Production House: Stark Films

Refilwe Madumo - Generations: The Legacy Production House: MMSV Productions

Elizabeth Serunye - Skeem Saam Production House: Peu

Harriet Manamela -Skeem Saam Production House: Peu

BEST ACTOR IN A TV SOAP

Clint Brink - Binnelanders Production House: Stark Films

Melusi Mbele -SCANDAL! Production House: Ochre Media

Irvine van der Merwe -Suidooster Production House: Suidooster Films

BEST ACTRESS IN A TELENOVELA

Matshepo Maleme -House of Zwide Production House: The Bomb Shelter Film Company

Kgomotso Christopher -Legacy Production House: Tshedza Pictures

Michelle Botes - Legacy Production House: Tshedza Pictures

Jo-Anne Reyneke - The Estate Production House: Clive Morris Productions

Tsholofelo Matshaba -The River Production House: Tshedza Pictures

Sindi Dlathu -The River Production House: Tshedza Pictures

BEST ACTOR IN A TELENOVELA

Dawid Minnaar -Legacy Production House: Tshedza Pictures

Themba Ndaba - Redemption Season 1 Production House: Burnt Onion Productions & Seriti Films Lawrence Maleka -The River

Production House Tshedza Pictures

Presley Chweneyagae -The River Production House: Tshedza Pictures

BEST TV SOAP

Binnelanders Production House: Stark Films

SCANDAL! Production House: Ochre Media

Suidooster Production House: Suidooster Films

BEST TELENOVELA

Arendsvlei Production House: Penguin Films

Legacy Production House: Tshedza Pictures

The Blackdoor Production House: Black Brain Pictures

The River Production House: Tshedza Pictures

The Wife Production House: Stained Glass TV

BEST SUPPORTING ACTRESS IN A TV DRAMA

Nicole Holm- Donkerbos Production House: Nagvlug Films

Charmaine Mtinta - Makoti Season 2 Production House: Urban Brew Studios

Jennifer Steyn - Recipes for Love and Murder Production House: Both Worlds Pictures

Nthati Moshesh- Savage Beauty Production House: Quizzical Pictures

BEST ACTOR IN A TV DRAMA

Mothusi Magano - Blood Psalms Production House: Yellowbone Entertainment

Siyabonga Thwala - eHostela Season 3 Production House: Rhythm World Productions

Morné Visser - Justice Served Season 1 Production House: Meraki SA

Tony Kgoroge -The Brave Ones Production House: Ochre Media

BEST ACTRESS IN A TV DRAMA

Thando Thabethe - Housekeepers Season 3 Production House: Ochre Media

Lerato Mvelase - Justice Served Season 1 Production House: Meraki SA

Rosemary Zimu - Savage Beauty Production House:Quizzical Pictures

BEST SUPPORTING ACTOR IN A TV DRAMA

Mpho Modikoane -Entangled Season 1 Production House: Burnt Onion Productions

Craig Urbani -Makoti Season 2 Production House: Urban Brew Studios

Don Nawa - Makoti Season 2 Production House: Urban Brew Studios

Zane Meas -LUDIK Production House: Rose and Oaks Media

Jason Willemse -Ubettina Wethu Season 2 Production House: Known Associates Entertainment

BEST TV DRAMA

Blood Psalms Production House: Yellowbone Entertainment

Donkerbos Production House: Nagvlug Films

Justice Served Season 1 Production House: Meraki SA

Lavish Production House: Hela Media

The Brave Ones Production House: Ochre Media

BEST SUPPORTING ACTRESS IN A TV COMEDY

Martelize Kolver - Hotel Season 5 Production House: Nagvlug Films

Mila Guy - Hotel Season 5 Production House: Nagvlug Films

Denise Zimba - How to Ruin Christmas Season 3 Production House: Burnt Onion Productions

Kate Normington - Tali's Joburg Diary Production House: Sketchbook Studios

BEST SUPPORTING ACTOR IN A TV COMEDY

Schalk Bezuidenhout - Hotel Season 5 Production House: Nagvlug Films

Desmond Dube -How to Ruin Christmas Season 3 Production House: Burnt Onion Productions

Trevor Gumbi - Ses'Top La Production House: Black Brain Pictures

Warren Masemola - Ses'Top La Production House: Black Brain Pictures

BEST ACTRESS IN A TV COMEDY

Simoné Pretorius - Hotel Season 5 Production House: Nagvlug Films

Thando Thabethe - How to Ruin Christmas Season 3 Production House: Burnt Onion Productions

Julia Anastasopoulos -Tali's Joburg Diary Production House: Sketchbook Studios

BEST ACTOR IN A TV COMEDY

James Borthwick - Hotel Season 5 Production House: Nagvlug Films

Michael Mabizela -Kwa Mamazala Production House: Penguin Films

Tobie Cronje - Ou Toppies S1 Production House: HD in Motion & Dark Child Productions

BEST TV COMEDY

Hotel Season 5 Production House: Nagvlug Films

How to Ruin Christmas Season 3 Production House: Burnt Onion Productions

Tali's Joburg diary Production House: Sketchbook Studios

BEST SHORT FILM

Cogito Ergo Sum (I Think Therefore I Am) Production House: S.S.L Studio’s

Katvis Production House: Idea Candy

Leemtes en Leegheid Production House: Idea Candy

BEST SUPPORTING ACTRESS IN A FEATURE FILM

Nqobile Sipamla - Amandla Production House: Firegrass Films

Indalo Stofile - Surviving Gaza Production House: Trial By Media Films

Awethu Sharon Hleli - You're My Favourite Place Production House: Yellowbone Entertainment

Khayakazi Kula - You're My Favourite Place Production House: Yellowbone Entertainment

BEST SUPPORTING ACTOR IN A FEATURE FILM

Thabo Rametsi - Amandla Production House: Firegrass Films

Abduragmaan Adams - Indemnity Production House: Gambit Films

Arnold Vosloo - Silverton Siege Production House: Pambilimedia

Chris Chameleon - Wild is the Wind Production House: MYD88 FILMS

BEST ACTRESS IN A FEATURE FILM

Monique Rockman - Gaia Production House: Film Initiative Africa

Chumisa Cosa - Mlungu Wam (Good Madam) Production House: Fox Fire Films

Noxolo Dlamini - Silverton Siege Production House: Pambilimedia

Tumie Yakhe Ngumla - You're My Favourite Place Production House: Yellowbone Entertainment

BEST ACTOR IN A FEATURE FILM

Jarrid Geduld - Indemnity Production House: Gambit Films

Thabo Rametsi - Silverton Siege Production House: Pambilimedia

Mothusi Magano - Wild is the Wind Production House: MYD88 FILMS

BEST ACHIVEMENT IN DIRECTING – FEATURE FILM

Gaia Practitioner: Jaco Bouwer Production House: Film Initiative Africa

Silverton Practitioner: Mandla Dube Production House: Pambilimedia

Wild is the Wind Practitioner: Fabian Medea Production House: MYD88 FILMS

BEST FEATURE FILM

Gaia Production House: Film Initiative Africa

Silverton Siege Production House: Pambilimedia

Wild is the Wind Production House: MYD88 FILMS

BEST NATURAL HISTORY AND ENVIRONMENTAL PROGRAMME

Crocodile's Revealed Production House: Earth Touch

Madagascar's Weirdest - Jungle Masters Production House: Lion Mountain Media

Shadow Cats Production House: Earth Touch

Zebras of the Serengeti Production House: Earth Touch

BEST TV PRESENTER (PUBLIC VOTE)

Thato Molamu - Abazali Season 2 Production House: Mirror Effect Media

MacFarlane Moleli - Carte Blanche Production House: Combined Artists

Keamohetswe Mothibedi - Heavy Hitters Production House: Ambitiouz Visuals

Lorna Maseko - Homegrown Taste South Africa Season 1 Production House: Rapid Blue

Emo Adams - Noot vir Noot series 46 Production House: Stemmburg Television

Nico Panagio - Survivor South Africa: Return of the Outcasts Production House: Afrokaans Film & Television

Katlego Maboe - Tropika Island of Treasure All Stars Production House: Cardova Productions

Hlengiwe Ntombela - VIP INVITE S2 Production House: Urban Brew Studios

Denver Vraagom - Words and Numbers Series 10 Production House: Johan Stemmet Entertainment Enterprises

Tshegofatso Mosupye - Yo MTV Raps Uncapped Production House: VIS Studios

MOST POPULAR TV SOAP OR TELENOVELLA (PUBLIC VOTE)

Arendsvlei (kykNET & Kie) Production House: Penguin Flims

Binnelanders (kykNET) Production House: Stark Films

DiepCity S2 (Mzansi Magic) Production House: Black Brain Pictures

Diepe Waters (KykNet) Production House: Penguin Films

Durban Gen (e.TV) Production House: Stained Glass TV

Generations: The Legacy (SABC1) Production House: MMSV Productions

Giyani - Land of Blood (SABC2) Production House: Tshedza Pictures

Gomora (Mzansi Magic) Production House: Seriti Films

House of Zwide (e.TV) Production House: The Bomb Shelter Film Company

Imbewu The Seed (e.TV) Production House: Grapevine Productions

Legacy (Mnet) Production House: Tshedza Pictures

Muvhango Season 23 (SABC2) Production House: Word of Mouth Pictures

Redemption Season 1 (BET) Burnt Onion Productions & Seriti Films

SCANDAL! (e.TV) Production House: Ochre Media

Suidooster (kykNET, kykNET & Kie) Production House: Suidooster Films

Skeem Saam (SABC1) Production House: Peu

The Blackdoor Season 1 (e.TV) Production House: Black Brain Pictures

The Estate (SABC3) Production House: Clive Morris Productions

The River (1Magic) Production House: Tshedza Pictures

The Wife 3 (Showmax) Production House: Stained Glass TV