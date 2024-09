2024 South African Literary Awards celebrates 19 years of literary excellence, longlist revealed

The South African Literary Awards (SALA) celebrates literary excellence across various genres in South Africa. Established in 2005, SALA honours both established and emerging writers who contribute to the country's rich literary heritage.

Categories include novels, poetry, children's literature, journalism, literary translations, and indigenous language writing. The awards aim to recognise diverse voices, promote a culture of reading, and encourage the growth of South African literature.

2024 marks the 19th edition of the South African Literary Awards and set to take place on 7 November 2024, at the Ditsong National Museum of Cultural History in Pretoria to celebrate South Africa’s rich literary heritage.

The judging process for this year's Awards is currently underway by a distinguished panel made up of more than 30 members. The nominees will be announced at the Awards ceremony, a highlight in South Africa’s literary calendar.

In addition to the SALA ceremony, the 12th Africa Century International African Writers Conference will be held on the same day, celebrating the 33rd International African Writers’ Day and 30 years of South Africa’s freedom and democracy.

Founded in 2005 by the wRite associates, SALA is a vital platform for recognising the contributions of authors, translators, poets, and other literary practitioners. The Department of Sport, Arts and Culture plays a crucial role in supporting this initiative, demonstrating its commitment to promoting cultural and literary excellence.

Morakabe Raks Seakhoa, managing director of the wRite associates and Sala’s founding executive director, highlights the significance of this year's event.

“We are excited to celebrate 19 years of SALA. This initiative has consistently showcased the best of South Africa’s literary talent and the vital role of literature in our society.”

Seakhoa adds: “SALA’s success reflects the dynamic and evolving literary scene in South Africa. We look forward to celebrating the achievements of exceptional writers who have made a significant impact.”

The SALA honours work across 16 categories, including:

1. k. Sello Duiker Memorial Literary Award

2. Nadine Gordimer Short Story Literary Award

3. First-time Published Author Award

4. National Poet Laureate Prize

5. Regional Poet Laureate Prize

6. Local Poet Laureate Prize

7. Poetry Award

8. Literary Translators Award

9. Lifetime Achievement Literary Award

10. Posthumous Literary Award

11. Literary Journalism Award

12. Creative Non-Fiction Award

13. Chairperson’s Award

14. Children’s Literature Award

15. Youth Literature Award

16. Novel Award

“SALA originated and was the first to introduce and infuse into the South African literary lexicon the institution of the South African National Poet Laureate Prize, among the many of the 16 categories in the stable of recognition of literary excellence and craft,” Seakhoa says.

The Awards have previously recognised luminaries such as poets laureate Mazisi Kunene, Mongane Wally Serote, Keorapetse Kgositsile, Nobel Laureate Nadine Gordimer, Dr Sophonia Machabe Mofokeng and many others across the various categories and 11 official languages.

Here is the SALA 2024 longlist...

Children’s Literature Award

Author Book Language Sarona Lengana The Pikinini Scientist sprinkles some love dust English Gregory Maqoma The Joy Dancer English Masilo Junior Ramphadi The Great Escape English Thembi Kgatlana Girls Don’t Do That English Nonikiwe Mashologu Nala Sings English Shudufhadzo Musida I am Shudu: Finding my Voice, Knowing my Strength English Venessa Scholtz Kita's dance with dust English Kristien Potgieter Bongi Ballerina English Lori-Ann Preston Slooths English Bianca Flanders Pumpkin finds her beat English Collen Nxumalo Beautiful Colours English Matina Genkova-Mpofu Sunday Scones English Matina Genkova-Mpofu Mom, why am I Different? English Samkelo Jikwana The Decoys English Salamina Mosese Disaster at Gogo's Spaza English Paula Fourie The Dog with the Broken Wag English Tshwanelo Serumola Remarkable Me English Refiloe Moahloli A friend for all seasons English Tshwanelo Serumola Wonderfully Made English Refiloe Moahloli Part of a Team English Zandile Ndhlovu Zandi's Song English Refiloe Moahloli Let's Play English Jaco Jacobs You are a wish English Bianca Flanders Pumpkin finds her beat English Roslynne Toerien Under the Boabab Tree English Makhosazana De Wette Dludla It's Wonderful Me! English Roslynne Toerien The Rumbling Rhino English Dianne Stewart Mind the monkeys English Phindile Memani Chicken for Breakfast English De Wet Hugo Katastrofe Afrikaans Crystal-Donna Roberts Speurder Sammi Afrikaans Deidré Jantjies Stories in die wind Afrikaans Fanie Viljoen Ouma Mollie gaan terug skool toe Afrikaans Anzil Kulsen Karatekas Afrikaans Riana Scheepers Saartjie die spinnekop met sewe bene Afrikaans Martelize Faber Daar's ’n towerponie in my bed! Afrikaans Felicia Snyman-du Toit Die WARE avonture van Adelie en Riley: Die swembadmonster Afrikaans Naomi Meyer Seeperde Afrikaans Jaco Jacobs Dit is nie 'n boek nie! Afrikaans Jaco Jacobs Die meisie met vlerke Afrikaans Jaco Jacobs Net nie 'n hond nie! Afrikaans Kwazi Ndlangisa Vukani Kusile IsiZulu Malema Christinah Mediro ya kgosi Leobu Sepedi Molebatsi Bosilong Mohatasediba Setswana Phathutshedzo Netshivhulana Tshamato Tshivenda

Youth Literature Award

Author Book Language Gregory Maqoma My Life, My Dance, My Soul: The Story of Gregory Maqoma English Christopher Mlalazi Langabi: Season of Beasts English Meladi d'Angel Talents Mapping Foundations Program English Tiah Marie Beautement Zamani's Comeback English Luke Calder Rodentia English Sally Partridge The Witches of Hogsback English Fred Khumalo Crossing the River English Prudence Makau My So-Called Friend English Joha van Dyk Vuurvreter Afrikaans Cecilia Steyn Dryf Afrikaans Joha van Dyk Kanniedood Afrikaans René van Zyl Tuimeltrein Afrikaans William Oosthuizen Wim Vermaak maak 'n plan Afrikaans Katherine Graham Reën vir Stofvlei Afrikaans Elrien Scheepers Waar jakkalse huil Afrikaans Jaco Jacobs Tekkies Afrikaans Cliffordene Norton Om jou te ken Afrikaans Fanie Viljoen Krag Afrikaans Fanie Viljoen Die lewe se vuil houe Afrikaans Nerine Ahlers Een dag in Julie Afrikaans Louis Pretorius Kompleks Afrikaans Jan Vermeulen Veergewig Afrikaans René van Zyl Die monster in my melkskommel Afrikaans Nellie Alberts Reg in die middel van nêrens Afrikaans Cecilia Steyn Saterdag val ek vir jou Afrikaans Frenette van Wyk Die woud van sneeu en ys Afrikaans Yondela Ngqokelela Umfundisintsapho ulibulele ikamva lam! IsiXhosa Phiwokuhle Phiwe Dekisile Imela Igobel'esandleni IsiXhosa Kobate John Sekele Ba Kwa Ka Letlalo Sepedi Makwena Lydian Nkwana O tlo feletša kae? Sepedi Maake Taola Ntlhatlhe Sepedi

First-time Published Author Award

Author Book Language Samuel Mvuzo Matebese Poetry from the dumping site (Prison Collection) English Nadine Dirks Hot Water English Jeff Kelly Lowenstein Comrade King English Siyabulela Mokebe Tamanna for change English Bophelo Morake I, The Worst of All English Bonga Matu Thula Mama Thula – Big Girls Don’t Cry English Makhetha Floyd Mohlomi Lights, smoke & shadows English Sarah M Naidoo A Remedy for Death English Tebello Mzamo I Did Not Die English Megan Choritz Lost Property English Maureen Campbell African Dawn English Jane van der Riet How to hide inside a three English Mandla Moyo Conquer Your Mountains English Geoff Olivier Runs Gentle Upon the Earth English Deji Haastrup The Art of Propaganda - Shaping Public Opinion and Putting Society at Risk English Elmarie Viljoen-Massyn Vuurvoël Afrikaans Elmarie Dercksen Die gawe van groen Afrikaans Mafika Jetro Mahlangu Umrhayili IsiNdebele Nonceba Mabena Isikhwebu-Amabali amafutshane nemibongo IsiXhosa Ntombozuko Matshamba Umabuy'ekwendeni IsiXhosa Lwando Dlephu Amava Ahlabahlosile IsiXhosa Ramaesela Margaret Bodila Iyoo, mma ke a swa! Sepedi Phuti Jorries Seboni Lesogana la Mahlale Sepedi Manamela Lesetja Albert KE SENTŠENG Sepedi Tshauke Khomotso Queen Malapa ga a lekane Sepedi Beauty Maretsane Madihlabe Ke tlo mo paledisa Sepedi Constance Marry Mkomi Zakwetfu Siswati Sinethemba simlindile Bhila Hawu Mfundisi Siswati Mbhazima Silence Baloyi Ndzi khomeleni Xitsonga

k. Sello Duiker Memorial Award

Author Book Language Wisani Mushwana A Soft Landing English Sihle Qwabe The Resurrection English Sven Axelrad Buried Treasure English Lethokuhle Msimang The Frightened English Jarred Thompson The Institute for Creative Dying English Dianne Du Toit Albertze bottelnek breek bek Afrikaans Dunyiswa Nyweba Tsi ubomi ngamahlandenyuka IsiXhosa Fortune Andile Mgwenya Umnyaka Wemnyakato Siswati Tshifhiwa Given Mukwevho Ndi Ḓo Lusa Nga Nungo Dzoṱhe Tshivenda

Poetry Award

Author Book Language Masilo junior Ramphadi The journey of Learning English Mosimanegape Leeuw Thoughts And Tears English Sithembele Isaac Xhegwana Dark lines of history: poems English Isobel Dixon A Whistling of Birds Engish Zama Madinana '94 English Jim Pascual Agustin Crocodiles in Belfast English Marlon Khoza Slanted Justice English Lazola Pambo Let Us Be Love English Sipho Banda A Crowded Lonely Walk English Kerry Hammerton afterwards English Beatrice Willoughby So, English Bibi Slippers Soekenjin Afrikaans Pieter Odendaal Ontaard Afrikaans Philip de Vos Môre en gistraand en die einde van die maand Afrikaans Antjie Krog Plunder Afrikaans Tom Dreyer Nou in infrarooi Afrikaans Zihnziswa Nyokana ILIZWI LAMAZWI WAKHO IsiXhosa Sitembele Xhegwana Iziyaca: Ingqokelela yemi bongo IsiXhosa Awodwa Ntshwanti Aphi Na Amadoda IsiXhosa Ongeziwe Est Bolisi Ingoma Yendalo IsiXhosa Masiza Mazizi Kudidiyelwe; Sondelani IsiXhosa Vusi Makhoba Nami Ngisazophendula IsiZulu Moses Shimo Seletisha Di a galaka Sepedi Classi Kgopa Tšhatšhaoka Sepedi Rudzani Eric Mmbengwa Ngwedzamilambo Tshivenda Fhulufhelo Ntsieni Rudzani Tshivenda Rivalani Jonathan Ngomani Sayense ya Vutlhokovetseri Xitsonga

Creative Non-Fiction Award

Author Book Language David Monyae and Sizo Nkala The Quest for Unity: An Appraisal of Regional Integration in Africa English Faeeza Ballim Eskom: Power, Politics and the (Post)apartheid State English Peter Delius & Daniel Sher Mokgomana: The Life of John Kgoana Nkadimeng 1927-2020 English Robert Balfour Mzala Nxumalo, Leftist Thought and Contemporary South Africa English Adekeye Adebajo Global Africa: Profiles in Courage, Creativity and Cruelty English Paul Holden Zondo at your Fingertips English Sandra Swart The Lion’s Historian: Africa’s Animal Past English Milton Shain Fascists, Fabricators and Fantasists: Anti-Semitism in South Africa from 1948 to the Present English Sabata-Mpho Mokae and Brian Willan Revisiting Sol Plaatje’s Mafeking Diary: Reconsideration and restoration English Lutendo Rhinah Singo A Perseverance Journey English Ziyanda Mavumengwana You're Okay, But The Stuff That Happened To You Wasn't English Xoli Madlala The Perimenopausal Globetrotter English Reverend Themba Mntambo Musi Musings - Celebrating Our Alma Mater English Lesedi Setlhodi-Paul Being an African in the 21st Century: Modern African English Moses Divine Unrecorded mysteries in the bible English Moshitadi Lehlomela The Girl Who Survived Her Mother English Hestelle van Staden Blood has a voice: Stories from the autopsy table English Max Price Statues and Storms: Leading through change English Dianne Hawker How to Steal a Goldmine: The Aurora Story English Joanne Jowell I am Ella: A remarkable story of survival, from Auschwitz to Africa English Andre Odendaal Dear Comrade President English Paula Fourie Mr Entertainment: The life of Taliep Petersen English Justin Fox Place English Matthew Blackman and Nick Dall Legends: People Who Changed South Africa for the Better English Sihle Khumalo Milk the Beloved Country English Vangile Makwakwa What's Your Money Personality? English David O'Sullivan Rassie: Stories of Life and Rugby English Salim S Adbool Karim Standing up for Science English Johannes de Villiers Meer as jou seerkry Afrikaans Anelia Heese Diensplig: Hoekom stotter ons pa's so? Afrikaans Dana Snyman Die binneland in: Nog stories en reise Afrikaans Johan Fourie Skatryk: Waarom ons beter leef as ons voorsate Afrikaans Jacqueline Leuvennink Poskaarte van 'n reis Afrikaans David Moroke Moyagoleele Setswana

Nadine Gordimer Short Story Award

Author Book Language Nthikeng Mohlele A Little Light English Busisiwe Ngwenya Hitting fifty in style English Masilo Junior Ramphadi The adventures of a lifetime English Nataniël Help, Help Afrikaans Carien Smith Bot Afrikaans Vusi Makhoba Uhambo lwama-Afrika IsiZulu

Novel Award

Author Book Language Jabulani Mkhonto No Easy Race English Barry Gilder At Fire Hour English Morabo Morojele Three Egg Dilemma English Masilo Junior Ramphadi From There On Downhill English Buntu Siwisa Paperless English Lucia sekhopole sekgobela A Brave soul English Michiel Heyns Each Mortal Thing English Nick Mulgrew Tunnel English Michael Boyd The Weight of Shade English Johan Vlok Louw Sons of Mud English David Viviers Mirage English Andrew Brown The Bitterness of Olives English Zibu Sithole The Thing with Zola English Ron Irwin My Side of the Ocean English Angela Makholwa The Reed Dance Stalker English Craig Higginson The Ghost of Sam Webster English Simon Moditi Kekana Meribha : Our legacy lives in Mapungubwe English Brian Fredericks Hou jou oë oop Afrikaans Etienne van Heerden Gebeente Afrikaans Chris Karsten Op pad na Moormansgat Afrikaans Jeanette Ferreira Die melkweg en die miskruier Afrikaans P.P Fourie Ons skulde Afrikaans Nicole Jaekel Strauss Deelfontein Afrikaans Jan van Tonder Sagie Is Afrikaans Marida Fitzpatrick Mara Afrikaans Kirby van der Merwe Eugene Afrikaans Engela Ovies Flora Afrikaans Louis Krüger Die verleiding van Eva de Winter Afrikaans SJ Naudé Van vaders en vlugtelinge Afrikaans E Kotze Hulle noem haar Carminda Afrikaans Rudie van Rensburg Dwelm Afrikaans Deon Meyer Leo Afrikaans Wiaan Janse van Rensburg Die kerkseun Afrikaans Johann Rossouw Sluitstuk Afrikaans Annelie Botes Katvis Afrikaans Morne Malan Minder as water Afrikaans Sithembile Mputa Unyana Wolahleko IsiXhosa Ayanda Mchunu Akabange Esafika IsiZulu Vusi Makhoba Bengilinde Nina IsiZulu Mathapolane Jennette Mpepele Mokoko Wa Lenala Sekopa Le Matsuane Sepedi Kobate John Sekele NKA UPŠA KA JEWA KE MANONG Sepedi Phineas Khuzwayo Moloto Sebata Kgomo Kgorong ya Mosate Sepedi Kabelo Duncan Kgatea Tsamaya sentle 'tata' Mandela Setswana Jabulane Johan Ncongwane Lifa Letilima Siswati Thivhusiwi Tshindane Tshivhula U Gidima Hu Fhirwa Nga U Tshimbila Tshivenda Thambatshira Ndadza DAMBUWO LI SI NA MURATHO Tshivenda

Literary Translators Award

Author Book Language Molebatsi Bosilong People and the mosquitoes English Samuel Mvuzo Matebese Trials and Tribulations English Michiel Heyns Of Fathers and Fugitives English Michiel Heyns THE DAO OF DANIEL English Henrietta Rose-Innes A Library to Flee English Karen Press Pillage English Jeff Opland & Pamela Maseko Hadi Waseluhlangeni: Collected Writings (1873-1916) IsiXhosa Zodwa Mtirara iMfuma-Mfuma IsiXhosa Misokuhle Nyathikazi Ntofo-Ntofo IsiZulu Moses Seletisha dithetosello le dithetotumišo Sepedi Vonani Bila Khanimamba N'wantlhadyana na Mbila Xitsonga

The Chairperson’s Literary Award and Lifetime Achievement Literary Award will be announced on 7 November when the outstanding writers who continue to shape South Africa’s literary landscape will be honoured.

For more, go to https://sala.org.za/