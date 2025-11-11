All the African GEMA Award winners

Clinton Brink stars in Kings of Joburg. Source: YouTube.
|BEST IMAGE PROMO
|GOLD
|Animal Flow
|The Walt Disney Company Africa
|SILVER
|Mzansi Magic KE MANG STERRING - Celebrating 15 years of Mzansi Magic
|Wife and Hubby Creative
|BEST IMAGE CAMPAIGN
|GOLD
|No one Dezembas like Disney+
|The Walt Disney Company Africa
|SILVER
|TV5MONDE Plus Africa
|TV5 MONDE
|BEST THEMED CAMPAIGN
|GOLD
|UNOC United Nations Ocean Conference
|TV5 MONDE
|SILVER
|Mzansi Magic X The Podcast Network
|Mashoba Media X Pitch Black Post
|BEST ENTERTAINMENT PROMO
|GOLD
|The Night Agent
|Netflix SSA
|SILVER
|Wednesday - Call To Action
|Netflix SSA
|BEST REALITY PROGRAMME PROMO
|GOLD
|Big Brother Mzansi 55 Launch
|S2 Multimedia for Mzansi Magic
|SILVER
|The Real Lion Kings
|The Walt Disney Company Africa
|BEST CHILDREN'S PROMO
|GOLD
|Minions Weekend
|NBCUniversal International Networks
|SILVER
|Comix Book Heroes
|DreamWorks Animation Networks
|BEST DRAMA PROMO
|GOLD
|GO!
|Netflix SSA
|SILVER
|Parish
|NBCUniversal International Networks
|BEST MOVIE PROMO
|GOLD
|Action Weekend - See Tom Run
|NBCUniversal International Networks
|SILVER
|Bruce Willis Weekend
|NBCUniversal International Networks
|BEST SPORTS PROMO
|GOLD
|The Nedbank Cup Final
|Content Creative for SuperSport
|SILVER
|SuperSport 30th Birthday
|Matchstick
|BEST SPORTS CAMPAIGN
|GOLD
|Real World Champions
|Matchstick
|SILVER
|2025 F1 on SuperSport
|Content Creative for SuperSport
|BEST SPECIAL EVENT PROMO
|GOLD
|The Nedbank Cup Final
|Content Creative for SuperSport
|SILVER
|THE ROAST OF PEARL THUSI TICKET SALES
|COMEDY CENTRAL AFRICA
|BEST USE OF HUMOUR
|GOLD
|The Night Agent
|Netflix SSA
|SILVER
|Back In Action
|Netflix SSA
|ONE AFRICA CULTURE AND ENTERTAINMENT AWARD BROUGHT TO YOU BY PARAMOUNT AFRICA
|GOLD
|META Made By Africa: Lisa X Gilbert
|Mashoba Media X Laceup Media
|SILVER
|NICKELODEON AMAPIANO SPONGEBOB
|NICKELODEON AFRICA
|BEST PROMO NOT USING PROGRAM FOOTAGE
|GOLD
|Big Brother Mzansi 55 Launch
|S2 Multimedia for Mzansi Magic
|SILVER
|Mzansi Magic X The Podcast Network
|Mashoba Media X Pitch Black Post
|BEST PROMO ONLY USING PROGRAM FOOTAGE
|GOLD
|Animal Flow
|The Walt Disney Company Africa
|SILVER
|No one Dezembas like Disney+
|The Walt Disney Company Africa
|SOMETHING FOR NOTHING
|GOLD
|QUEENDOM POUND 4 POUND CROSSOVER
|BET AFRICA
|SILVER
|Disney+ Deadpool & Wolverine
|The Walt Disney Company Africa
|BEST PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT / COMMUNITY SPOT
|GOLD
|FREEDOM DAY
|PARAMOUNT AFRICA
|SILVER
|BALLHALLA (NOVEMBALLS)
|COMEDY CENTRAL AFRICA
|BEST MUSIC COMPOSITION
|GOLD
|The Nedbank Cup Final
|Content Creative for SuperSport
|SILVER
|Amalanga Awafani Opening Title Sequence Original Song
|SABC 1
|BEST USE OF LICENSED / ADAPTED MUSIC
|GOLD
|Animal Flow
|The Walt Disney Company Africa
|SILVER
|Kings Of Joburg
|Netflix SSA
|BEST VOICE-OVER PERFORMANCE PROUDLY BROUGHT TO YOU BY SABC
|GOLD
|2025 Golden Gloves on SuperSport
|Content Creative for SuperSport
|SILVER
|The Real Lion Kings
|The Walt Disney Company Africa
|BEST EDITING
|GOLD
|Animal Flow
|The Walt Disney Company Africa
|SILVER
|Unbeatable Movies on M-Net Movies 3
|Clearwater for M-Net Movies
|BEST COPY/SCRIPT WRITING
|GOLD
|Monster Mayhem
|NBCUniversal International Networks
|SILVER
|The Nedbank Cup Final (Soweto Derby)
|Content Creative for SuperSport
|BEST DIRECTING
|GOLD
|The Night Agent
|Netflix SSA
|SILVER
|Wednesday
|Netflix SSA
|BEST MARKETING VIDEO / SHOWREEL / SIZZLE REEL / SNEAK PEEKS / UPFRONTS PRESENTATION
|GOLD
|M-Net General Entertainment Channels
|Clearwater for M-Net
|SILVER
|BBC Earth celebrates Summer
|BBC Earth
|MOST INNOVATIVE USE OF DIGITAL / SOCIAL
|GOLD
|BBC Listing Cape Town
|Birthmark
|SILVER
|I streamed it, I did it.
|DStv SA
|BEST USE OF CELEBRITY / INFLUENCER / TALENT USING SOCIAL MEDIA
|GOLD
|NICKELODEON AMAPIANO SPONGEBOB
|NICKELODEON AFRICA
|SILVER
|Wednesday
|Netflix SSA
|BEST SOCIAL MEDIA ORIGINAL CONTENT
|GOLD
|The Night Agent
|Netflix SSA
|SILVER
|NICKELODEON AMAPIANO SPONGEBOB
|NICKELODEON AFRICA
|BEST OUTDOOR OR PRINT AD
|GOLD
|Disney+ Deadpool & Wolverine
|The Walt Disney Company Africa
|SILVER
|Kings Of Joburg - OOH
|Netflix SSA
|BEST MARKETING CAMPAIGN FOR A PROGRAMME / FRANCHISE / CHANNEL / STREAMING SERVICE PROUDLY BROUGHT TO YOU BY SABC
|GOLD
|Watch Us
|Showmax
|SILVER
|Niggies
|Clearwater for kykNET
|BEST RADIO PROMOTION
|GOLD
|Unseen S2
|Netflix SSA
|SILVER
|GO! Radio
|Netflix SSA
|BEST ACTIVATION, STUNT OR EVENT
|GOLD
|Shaka iLembe Mall Activations
|S2 Multimedia for Mzansi Magic
|SILVER
|Disney+ Comic Con Africa 2025
|The Walt Disney Company Africa
|BEST PARTNERSHIP OR CO-CREATION
|GOLD
|MTN HELP CHILDREN BE CHILDREN
|PARAMOUNT AFRICA
|SILVER
|Spark Joy
|The Walt Disney Company Africa
|BEST BRAND DESIGN
|GOLD
|Semi Soeter
|Netflix SSA
|SILVER
|kykNET Silwerskerm Festival 2025
|Sentient Creative
|BEST KEY ART
|GOLD
|Kings Of Joburg - Key Art
|Netflix SSA
|SILVER
|Die Nuusmakers Key Art
|Garnish Creative
|BEST IDENT DESIGN
|GOLD
|MTV BASE IDENTS
|MTV BASE AFRICA
|SILVER
|kykNET Silwerskerm Festival 2025
|Sentient Creative
|BEST USE OF DESIGN IN A VIDEO
|GOLD
|QUEENS OF BASE
|MTV BASE AFRICA
|SILVER
|Showmax Africa - Made for Now
|Clearwater for Showmax
|BEST ORIGINAL LOGO DESIGN
|GOLD
|Klubhuis
|Sentient Creative
|SILVER
|NETFLIX Summer Out Of Office
|Netflix SSA
|BEST ANIMATION DESIGN
|GOLD
|FREEDOM DAY
|PARAMOUNT AFRICA
|SILVER
|Semi Soeter - Animated Short Story
|Netflix SSA
|BEST VFX
|GOLD
|Kings Of Joburg - VFX
|Netflix SSA
|SILVER
|Joburg Film Festival brought to you by Multichoice
|Birthmark for Multichoice
|BEST DESIGN WITHOUT FOOTAGE
|GOLD
|Beauty And The Best - Connect The Dots
|Netflix SSA
|SILVER
|Soweto Derby 2.0
|Content Creative for SuperSport
|MOST OUTSTANDING DESIGN IN PROMOTION
|GOLD
|CHRIS BROWN WEEKEND
|MTV BASE AFRICA
|SILVER
|QUEENS OF BASE
|MTV BASE AFRICA
|REPRESENTATION IN ACTION AWARD
|GOLD
|Wednesday - Nevermore 4evermore
|Netflix SSA
|SILVER
|META Made By Africa: Lisa X Gilbert
|Mashoba Media X Laceup Media
|AFRICA'S NEXT STORYTELLER 2025 PROUDLY BROUGHT TO YOU BY MULTICHOICE
|GOLD
|Celine Economides
|Fairchild Creative
|CREATIVE TEAM OF THE YEAR 2025
|GOLD
|Fairchild Creative Team
|SILVER
|Clearwater
|MARKETING TEAM OF THE YEAR 2025
|GOLD
|Netflix SSA
|SILVER
|General Entertainment - Multichoice
|CREATIVE BRAND OF THE YEAR 2025
|GOLD
|Netflix SSA
|SILVER
|Disney+