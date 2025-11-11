South Africa
Marketing & Media Marketing
Submit newsAdvertiseSubscribe
NewsPress Office NewsCompaniesJobsEventsPeopleMultimediaFeaturesOpinion
AdvertiseSubmit news

Industries

All industriesAgricultureAutomotiveConstruction & EngineeringEducationEnergy & MiningEntrepreneurshipESG & SustainabilityFinanceHealthcareHR & ManagementICTLegalLifestyleLogistics & TransportManufacturingMarketing & MediaPropertyRetailTourism & Travel

Features

Loeries Creative WeekPendoringBizTrendsBizTrendsTVIMC ConferenceOrchids and OnionsThe Lead CreativeMore Sections..

In the news

Mann MadePrimedia BroadcastingBlue Label MediaBroad MediaBrave GroupAchievement Awards GroupBluegrass DigitalCEM Africa SummitSENTECHOFM RadioJacaranda FMHuman8Ignition GroupOrnicoAfdaEnquire about a company Biz Press Office
Agriculture
Automotive
Construction & Engineering
Education
Energy & Mining
Entrepreneurship
ESG & Sustainability
Finance
Healthcare
HR & Management
ICT
Legal
Lifestyle
Logistics & Transport
Manufacturing
Marketing & Media
Property
Retail
Tourism & Travel

News

Industries

Companies

Jobs

Events

People

Video

Audio

Galleries

Submit content

My Account

Advertise with us

Trending

2 days 7 days 30 days By Industry

Subscribe & Follow

Advertise your job vacancies
    Post your Job Ad here >>
    Search jobs

    Jobs

    More jobsSubmit a jobOpen account

    All the African GEMA Award winners

    Africa’s creative excellence has taken the global stage by storm. At this year’s The Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences, (GEMA Awards), Netflix Sub-Saharan Africa (SSA) was crowned Marketing Team of the Year and Creative Brand of the Year for 2025 — a milestone that cements the region’s growing influence in entertainment marketing.
    Karabo LedwabaBy Karabo Ledwaba
    11 Nov 2025
    11 Nov 2025
    Clinton Brink stars in Kings of Joburg. Source: YouTube.
    Clinton Brink stars in Kings of Joburg. Source: YouTube.

    Some standout wins include activations for Shaka iLembe, the Nedbank Final Cup and the Big Brother S5 launch.

    See all the winners here:

    BEST IMAGE PROMO
    GOLDAnimal FlowThe Walt Disney Company Africa
    SILVERMzansi Magic KE MANG STERRING - Celebrating 15 years of Mzansi MagicWife and Hubby Creative
    BEST IMAGE CAMPAIGN
    GOLDNo one Dezembas like Disney+The Walt Disney Company Africa
    SILVERTV5MONDE Plus AfricaTV5 MONDE
    BEST THEMED CAMPAIGN
    GOLDUNOC United Nations Ocean ConferenceTV5 MONDE
    SILVERMzansi Magic X The Podcast NetworkMashoba Media X Pitch Black Post
    BEST ENTERTAINMENT PROMO
    GOLDThe Night AgentNetflix SSA
    SILVERWednesday - Call To ActionNetflix SSA
    BEST REALITY PROGRAMME PROMO
    GOLDBig Brother Mzansi 55 LaunchS2 Multimedia for Mzansi Magic
    SILVERThe Real Lion KingsThe Walt Disney Company Africa
    BEST CHILDREN'S PROMO
    GOLDMinions WeekendNBCUniversal International Networks
    SILVERComix Book HeroesDreamWorks Animation Networks
    BEST DRAMA PROMO
    GOLDGO!Netflix SSA
    SILVERParishNBCUniversal International Networks
    BEST MOVIE PROMO
    GOLDAction Weekend - See Tom RunNBCUniversal International Networks
    SILVERBruce Willis WeekendNBCUniversal International Networks
    BEST SPORTS PROMO
    GOLDThe Nedbank Cup FinalContent Creative for SuperSport
    SILVERSuperSport 30th BirthdayMatchstick
    BEST SPORTS CAMPAIGN
    GOLDReal World ChampionsMatchstick
    SILVER2025 F1 on SuperSportContent Creative for SuperSport
    BEST SPECIAL EVENT PROMO
    GOLDThe Nedbank Cup FinalContent Creative for SuperSport
    SILVERTHE ROAST OF PEARL THUSI TICKET SALESCOMEDY CENTRAL AFRICA
    BEST USE OF HUMOUR
    GOLDThe Night AgentNetflix SSA
    SILVERBack In ActionNetflix SSA
    ONE AFRICA CULTURE AND ENTERTAINMENT AWARD BROUGHT TO YOU BY PARAMOUNT AFRICA
    GOLDMETA Made By Africa: Lisa X GilbertMashoba Media X Laceup Media
    SILVERNICKELODEON AMAPIANO SPONGEBOBNICKELODEON AFRICA
    BEST PROMO NOT USING PROGRAM FOOTAGE
    GOLDBig Brother Mzansi 55 LaunchS2 Multimedia for Mzansi Magic
    SILVERMzansi Magic X The Podcast NetworkMashoba Media X Pitch Black Post
    BEST PROMO ONLY USING PROGRAM FOOTAGE
    GOLDAnimal FlowThe Walt Disney Company Africa
    SILVERNo one Dezembas like Disney+The Walt Disney Company Africa
    SOMETHING FOR NOTHING
    GOLDQUEENDOM POUND 4 POUND CROSSOVERBET AFRICA
    SILVERDisney+ Deadpool & WolverineThe Walt Disney Company Africa
    BEST PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT / COMMUNITY SPOT
    GOLDFREEDOM DAYPARAMOUNT AFRICA
    SILVERBALLHALLA (NOVEMBALLS)COMEDY CENTRAL AFRICA
    BEST MUSIC COMPOSITION
    GOLDThe Nedbank Cup FinalContent Creative for SuperSport
    SILVERAmalanga Awafani Opening Title Sequence Original SongSABC 1
    BEST USE OF LICENSED / ADAPTED MUSIC
    GOLDAnimal FlowThe Walt Disney Company Africa
    SILVERKings Of JoburgNetflix SSA
    BEST VOICE-OVER PERFORMANCE PROUDLY BROUGHT TO YOU BY SABC
    GOLD2025 Golden Gloves on SuperSportContent Creative for SuperSport
    SILVERThe Real Lion KingsThe Walt Disney Company Africa
    BEST EDITING
    GOLDAnimal FlowThe Walt Disney Company Africa
    SILVERUnbeatable Movies on M-Net Movies 3Clearwater for M-Net Movies
    BEST COPY/SCRIPT WRITING
    GOLDMonster MayhemNBCUniversal International Networks
    SILVERThe Nedbank Cup Final (Soweto Derby)Content Creative for SuperSport
    BEST DIRECTING
    GOLDThe Night AgentNetflix SSA
    SILVERWednesdayNetflix SSA
    BEST MARKETING VIDEO / SHOWREEL / SIZZLE REEL / SNEAK PEEKS / UPFRONTS PRESENTATION
    GOLDM-Net General Entertainment ChannelsClearwater for M-Net
    SILVERBBC Earth celebrates SummerBBC Earth
    MOST INNOVATIVE USE OF DIGITAL / SOCIAL
    GOLDBBC Listing Cape TownBirthmark
    SILVERI streamed it, I did it.DStv SA
    BEST USE OF CELEBRITY / INFLUENCER / TALENT USING SOCIAL MEDIA
    GOLDNICKELODEON AMAPIANO SPONGEBOBNICKELODEON AFRICA
    SILVERWednesdayNetflix SSA
    BEST SOCIAL MEDIA ORIGINAL CONTENT
    GOLDThe Night AgentNetflix SSA
    SILVERNICKELODEON AMAPIANO SPONGEBOBNICKELODEON AFRICA
    BEST OUTDOOR OR PRINT AD
    GOLDDisney+ Deadpool & WolverineThe Walt Disney Company Africa
    SILVERKings Of Joburg - OOHNetflix SSA
    BEST MARKETING CAMPAIGN FOR A PROGRAMME / FRANCHISE / CHANNEL / STREAMING SERVICE PROUDLY BROUGHT TO YOU BY SABC
    GOLDWatch UsShowmax
    SILVERNiggiesClearwater for kykNET
    BEST RADIO PROMOTION
    GOLDUnseen S2Netflix SSA
    SILVERGO! RadioNetflix SSA
    BEST ACTIVATION, STUNT OR EVENT
    GOLDShaka iLembe Mall ActivationsS2 Multimedia for Mzansi Magic
    SILVERDisney+ Comic Con Africa 2025The Walt Disney Company Africa
    BEST PARTNERSHIP OR CO-CREATION
    GOLDMTN HELP CHILDREN BE CHILDRENPARAMOUNT AFRICA
    SILVERSpark JoyThe Walt Disney Company Africa
    BEST BRAND DESIGN
    GOLDSemi SoeterNetflix SSA
    SILVERkykNET Silwerskerm Festival 2025Sentient Creative
    BEST KEY ART
    GOLDKings Of Joburg - Key ArtNetflix SSA
    SILVERDie Nuusmakers Key ArtGarnish Creative
    BEST IDENT DESIGN
    GOLDMTV BASE IDENTSMTV BASE AFRICA
    SILVERkykNET Silwerskerm Festival 2025Sentient Creative
    BEST USE OF DESIGN IN A VIDEO
    GOLDQUEENS OF BASEMTV BASE AFRICA
    SILVERShowmax Africa - Made for NowClearwater for Showmax
    BEST ORIGINAL LOGO DESIGN
    GOLDKlubhuisSentient Creative
    SILVERNETFLIX Summer Out Of OfficeNetflix SSA
    BEST ANIMATION DESIGN
    GOLDFREEDOM DAYPARAMOUNT AFRICA
    SILVERSemi Soeter - Animated Short StoryNetflix SSA
    BEST VFX
    GOLDKings Of Joburg - VFXNetflix SSA
    SILVERJoburg Film Festival brought to you by MultichoiceBirthmark for Multichoice
    BEST DESIGN WITHOUT FOOTAGE
    GOLDBeauty And The Best - Connect The DotsNetflix SSA
    SILVERSoweto Derby 2.0Content Creative for SuperSport
    MOST OUTSTANDING DESIGN IN PROMOTION
    GOLDCHRIS BROWN WEEKENDMTV BASE AFRICA
    SILVERQUEENS OF BASEMTV BASE AFRICA
    REPRESENTATION IN ACTION AWARD
    GOLDWednesday - Nevermore 4evermoreNetflix SSA
    SILVERMETA Made By Africa: Lisa X GilbertMashoba Media X Laceup Media
    AFRICA'S NEXT STORYTELLER 2025 PROUDLY BROUGHT TO YOU BY MULTICHOICE
    GOLDCeline EconomidesFairchild Creative
    CREATIVE TEAM OF THE YEAR 2025
    GOLDFairchild Creative Team
    SILVERClearwater
    MARKETING TEAM OF THE YEAR 2025
    GOLDNetflix SSA
    SILVERGeneral Entertainment - Multichoice
    CREATIVE BRAND OF THE YEAR 2025
    GOLDNetflix SSA
    SILVERDisney+

    Read more: Africa, marketing, awards, creativity, Multichoice, Netflix, winners, Karabo Ledwaba
    Share this article
    NextOptions

    About Karabo Ledwaba

    Karabo Ledwaba is a Marketing and Media Editor at Bizcommunity and award-winning journalist. Before joining the publication she worked at Sowetan as a content producer and reporter. She was also responsible for the leadership page at SMag, Sowetan's lifestyle magazine. Contact her at karabo@bizcommunity.com
    TopicsNext
    Related
    Top stories
    More news
    Let's do Biz