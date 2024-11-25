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    2024 Telkom Radio Awards Station of Year and category finalists announced

    25 Nov 2024
    25 Nov 2024
    The 2024 Telkom Radio Awards finalists for the Station of the Year, MyStation Most Votes and Most Loyal Listeners, Hall of Fame, Bright Star, and Station Manager’s Choice categories have been announced.
    2023's Station of Year 94.7
    Radio Awards 2023's Station of Year 94.7

    Eighty-five (85) awards will be presented at the Telkom Radio Awards ceremony this Saturday, 30 November 2024, in Sandton, Johannesburg.

    In its 14th year, the Telkom Radio Awards celebrate 100 years of radio in South Africa and awards Campus, Community, Public Broadcast (PBS), Commercial, Podcast, and Internet radio.

    General category finalists

    Station of the Year

    Campus

    Vow Fm
    Tuks Fm 107.2
    Tshwane Fm
    Ujfm 95.4
    Mfm 92.6

    Community Radio

    Khwezi Link Fm
    919
    Grootfm 90.5
    Fine Music Radio

    PBS

    Lesedi Fm
    Umhlobo Wenene Fm
    Trufm
    Safm
    Ukhozi Fm

    Commercial

    702 Kfm
    94.5
    5fm
    Good Hope Fm
    Hot 102.7 Fm

    MyStation Most Votes

    947 (94.7 Highveld Stereo)
    Hot 1027
    Pretoria Fm
    104.2 Fm (Radio Pretoria)
    Rsg / Radiosondergrense
    Ukhozi Fm

    Hall of Fame

    Jill Stewart
    Eon Devos
    Simon Parkinson
    Darren Scott
    Nick Grubb

    Bright Star

    Yonaka Theledi
    Jodell Tantij
    Thato Moloto
    Jan Willem Lotz
    Ndivho Makhwanya
    Chloe Van Rooyen

    Station Manager’s Choice

    Lillian Tau
    Leith Smith
    Christopher Francis
    Phakamani Mkhwanazi
    Florina Sebola

    The judging process involved the evaluation of entries by a panel of more than 50 judges, along with thorough scrutiny by BDO South Africa, the official auditors of the Radio Awards.

    To be eligible entries had to have broadcasted on FM or AM (excluding the internet radio category) between 1 April 2022 and 31 March 2024.

    All the finalists

    AFTERNOON DRIVE PRESENTER
    CAMPUS
    STATION NAMEPRESENTER
    MFM 92.6WILNE VAN ROOYEN
    TSHWANE FM 93.6MACBETH TSHUNGU
    TSHWANE FM 93.6VEE ROYALTY
    TUKS FM 107.2TSHEPANG MOJI
    VOW FM 88.1RICARDO GENESIS
    COMMUNITY
    STATION NAMEPRESENTER
    919 FMNICOLE DA SILVA
    INANDA 88.4FMSIYABONGA SEME
    LINK FMGARRY GERBER
    RADIO KHWEZISAZISO DLAMINI
    RADIO KHWEZIMANGALISO MPUNGOSE
    PBS
    STATION NAMEPRESENTER
    LESEDI FMELIZABETH MOLEBOHENG MAOELA
    PHALAPHALA FMTICO AND DJ SJHHHH
    TRU FMREGGIE SOLANI
    UKHOZI FMKHATHIDE “TSHATHA” NGOBE
    UMHLOBO WENENE FMLUYANDA GIDANE
    COMMERCIAL
    STATION NAMEPRESENTER
    5FMNICK HAMMAN
    947 FMTHANDO THABETHE
    JACARANDA FMROB FORBES AND ROZ MCKENZIE
    KFM 94.5CARL WASTIE
    METRO FMTHABO TBO TOUCH MOLEFE
    AFTERNOON DRIVE SHOW
    CAMPUS
    STATION NAMESHOW NAME
    VOW FM 88.1VOW FM DRIVE WITH RICARDO
    VOW FM 88.1VOW FM DRIVE WITH KHUMO
    TUKS FM 107.2TUKS FM DRIVE WITH TSHEPANG MOJI
    TSHWANE FM 93.6326 LANE WITH VEE ROYALTY
    PUK FM 93.6PUK FM DRIVE
    COMMUNITY
    STATION NAMESHOW NAME
    RADIO KHWEZITHE DRIVE
    RADIO KHWEZI120 DRIVE
    LINK FM 97.1THE AFTERNOON DRIVE
    FINE MUSIC RADIOTHE CLASSIC DRIVE
    919 FMFEEL GOOD DRIVE
    PBS
    STATION NAMESHOW NAME
    UMHLOBO WENENE FMIDRIVE ENOCHATHA
    PHALAPHALA FMDZI A OROWA
    MUNGHANA LONENE FMKHOMA NDLELA
    LIGWALAGWALA FMASAMBE DRIVE SHOW
    LESEDI FMREA THELLA AFTERNOON DRIVE SHOW
    COMMERCIAL
    STATION NAMESHOW NAME
    METRO FMTHE TOUCH DOWN
    KFM 94.5THE FLASH DRIVE WITH CARL WASTIE
    JACARANDA FM 93.9THE DRIVE WITH ROB AND ROZ
    HOT 102.7THE BIG JOBURG DRIVE
    5FMTHE ROGER GOODE SHOW
    BREAKFAST SHOW PRESENTER
    CAMPUS
    STATION NAMEPRESENTER
    MFM 92.6SIBULELE NDUDULA
    TUKS FM 107.2NOMALANGA LANGA
    TUKS FM 107.2NELISWA MHLONGO
    UJFM 95.4JOY FAKUDE
    VOW FM 88.1THABILE TTO
    COMMUNITY
    STATION NAMEPRESENTER
    919 FMSHANE HUNTER
    BUSH RADIO 89.5FMYUZRIQ MEYER (MR MEYER)
    FINE MUSIC RADIO 101.3MIKE MILLS
    IMPACT RADIO 103FMZINHLE TWALA
    MIX 93.8FMTONY BLEWITT
    PBS
    STATION NAMEPRESENTER
    LOTUS FMO'NEIL NAIR
    LOTUS FMSHAASTRA NAGESAR
    SAFMMICHELLE CONSTANT
    SAFMSTEPHEN GROOTES
    TRU FMMAKOSANDILE BOYZ MPUNZI
    COMMERCIAL
    STATION NAMEPRESENTER
    ALGOA FMWAYNE HART
    GOOD HOPE FMSTAN MARS
    KFM 94.5DARREN SIMPSON
    RADIO 702BONGANI BINGWA
    947ANELE MDODA
    BREAKFAST SHOW
    CAMPUS
    STATION NAMESHOW NAME
    VOW FM 88.1VOW FM BREAKFAST WITH KIRSTEN AND VALERIE
    UJFM 95.4UJFM BREAKFAST SHOW
    UJFM 95.4UJFM RISE & JAM
    TUKS FM 107.2THE TUKS FM BREAKFAST WITH LEBO SEPENG
    MFM 92.6MFM BREAKFAST SHOW
    COMMUNITY
    STATION NAMESHOW NAME
    RADIO KHWEZIKWASA BREAKFAST SHOW
    RADIO KHWEZIKWASA BREAKFAST SHOW WITH SAZISO DLAMINI
    RADIO CAPE PULPIT 729AM729 GET UP AND GO – BREAKFAST SHOW
    GROOT FM 90.5DIE GROOT BREKFIS
    919 FMBREAKFAST ON DEMAND
    PBS
    STATION NAMESHOW NAME
    UKHOZI FM 91.5VUKA AFRIKA BREAKFAST SHOW
    TRUFMTRUBREAKFAST
    SAFMSAFM RISE
    SAFMJET SET BREAKFAST
    LOTUS FM 87.7THE BREAKFAST EXPRESS WITH O’NEIL AND SHAASTRA
    COMMERCIAL
    STATION NAMESHOW NAME
    RADIO 702702 BREAKFAST WITH BONGANI BINGWA
    KFMKFM MORNING WITH DARREN, SHERLIN & SIBS
    EAST COAST RADIOEAST COAST BREAKFAST
    947ANELE AND THE CLUB ON 947
    567 CAPE TALKGOOD MORNING CAPE TALK WITH LESTER KIEWIT
    BUSINESS AND FINANCE SHOW
    COMBINED
    STATION NAMESHOW NAME
    702 AND 567 CAPE TALKTHE MONEY SHOW
    GROOT FM 90.5#BRUNCHMETANANLIE- MAANDAG FINANSIES
    KAYA 959KAYA BIZ WITH GUGULETHU MFUPHI
    RSGRSG GELDSAKE
    SAFMSAFM MARKET UPDATE
    COMMUNITY PROJECT
    CAMPUS
    STATION NAMESHOW NAME
    TUKS FM107.2TUKS FM TEXTBOOK DRIVE
    TUKS FM 107.2FLY@UP THRIFT
    TUKS FM 107.2TUKS FM WORLD RADIO DAY
    TSHWANE FM 93.6MENS CONFERENCE 2024
    TSHWANE FM 93.6MARK UR FUTURE – A CIVIC PROJECT TO GALVANIZE THE YOUTH FOR THE 2024 ELECTIONS
    COMMUNITY
    STATION NAMESHOW NAME
    RADIO KHWEZI#IKHWEZILIZAKUWE
    RADIO KC 107.7FMUNLOCKING YOUTH OPPORTUNITIES IN THE WINELANDS
    LIFE FM 100.6THE BIBLE DRIVE
    FINE MUSIC RADIOCARING FOR KRONENDAL KIDS
    BUSH RADIO 89.5FM#PUSHFORWARD #16DAYS
    PBS
    STATION NAMESHOW NAME
    UKHOZI FM 91.5UKHOZI FM 63- EVERYDAY HEROES CAMPAIGN
    UKHOZI FM 91.5UKHOZI FM BACK-TO-SCHOOL CAMPAIGN
    RSGRSG MATRIEKAFSKEIDPROJEK X 7DE LAAN
    LOTUS FMBREAKFAST EXPRESS MAKING LIVES BETTER
    LESEDI FMYOUTH KE YONA
    COMMERCIAL
    STATION NAMESHOW NAME
    OFMOFM WINTER DRIVE
    OFMOFM PINKTOBER
    KFM 94.5GEKNIT DIT MET TRACEY LANGE
    KFM 94.5THE KFM STATIONERY VEHICLE WITH THE FLASH DRIVE
    HOT 102.7FMHOT CARES CHRISTMAS
    CONTENT PRODUCER
    CAMPUS AND COMMUNITY COMBINED
    STATION NAMESHOW NAME
    GROOT FM 90.5#BRUNCHMETANNELIE: ANNELIE BOUWER
    RADIO KHWEZISAKA ISIZWE WITH SAZISO DLAMINI: SAZISO DLAMINI
    TSHWANE FMSOMETHING BRUNCHY: PHELADI SEKOBO
    TSHWANE FMTHE AFTERNOON DRIVE SHOW: FREDDY "GEE" MADISE
    TSHWANE FM 93.6BREAKFAST WITH T: LESEDI MADIMABE
    UJFM 95.4UJFM OPEN FORUM: PHUMELELE ZULU
    PBS
    STATION NAMESHOW NAME
    LIGWALAGWALA FMTFOKOMALA NAMI: CHARLES MNISI
    LOTUS FMTHE BREAKFAST EXPRESS: YASHIKA RAMAUTAR
    RADIO 2000LIFE, LOVE AND ALL: NTOSH NTLOKWANA
    UKHOZI FM 91.5JABULUJULE: SIHLE MVUNDLA
    UMHLOBO WENENE FMIDRIVE ENOCHATHA: PHETHU SOGA
    UMHLOBO WENENE FMUMXHOLO KUMHLOBO: MONWABISI MBELEKANE
    COMMERCIAL
    STATION NAMESHOW NAME
    5FM5 DRIVE: MIKE BOWER
    947ANELE AND THE CLUB ON 947: RYAN JANSE VAN RENSBURG
    947947 DRIVE WITH THANDO: BEN MATJIU
    JACARANDA FMBREAKFAST WITH MARTIN BESTER: MEGAN MITCHELL AND ETHAN BAIRD
    METRO FMLIFE AND MUSIC WITH PAUL: BOHLOKWA MATLOSA
    DAYTIME SHOW
    CAMPUS
    STATION NAMESHOW NAME
    VOW FMAREA CODE WITH NTSIKELELO & KAMOGELO
    UJFMUJFM BRUNCH WITH BK AND KWANDA
    UJFMUJFM BRUNCH
    TUKS FMTUKS FM BRUNCH WITH ZANELE NDALA
    TSHWANE FMSOMETHING BRUNCHY
    COMMUNITY
    STATION NAMESHOW NAME
    NQUBELA FM 97.0YOUTH PARADISE
    MIX 93.8 FMTHE POWER MIX ON MIX 93.8
    LINK FMTHE LUNCHBOX(WITH GARY GERBER)
    LINK FMTHE LUNCHBOX
    FINE MUSIC RADIOTHE CLASSIC MORNING
    PBS
    STATION NAMESHOW NAME
    UMHLOBO WENENE FM123 PHOLAS
    UMHLOBO WENENE FMKHANYISA KUKHANYE MHLOBO
    TRUFMLUNCHTIME SHANDIES
    LIGWALAGWALA FMSISONKE MIDDAY GROOVE
    LIGWALAGWALA FMKHIBIKA NATSI
    COMMERCIAL
    STATION NAMESHOW NAME
    RADIO 702THE CLEMENT MANYATHELA SHOW
    RADIO 702MIDDAY REPORT WITH MANDY WIENER
    RADIO 702702 AFTERNOONS WITH RELEBOGILE MABOTJA
    METRO FMBREAKAWAY WITH KHUTSO THELEDI
    567 CAPE TALKVIEWS AND NEWS WITH CLARENCE FORD
    DRAMA PROGRAMME
    COMBINED
    STATION NAMESHOW NAME
    LESEDI FMMONYAKA
    MUNGHANA-LONENE FMMINA-HI-MINA
    RADIO KHWEZINGIFIKE EKUGCINENI
    RSGLAM VIR DIE PASE
    RSGSOETE DROEME
    FIELD NEWS REPORTER
    COMBINED
    STATION NAMEPRESENTER
    EWNVERONICA MAKHOALI
    EWNKGOMOTSO MODISE
    HOT 102.7 FMTARA PENNY
    KAYA 959PITSO MOLEMANE
    POWER 98.7NKOSIKHONA MALINGA- MNISI
    MULTI-CHANNEL PROMOTION
    COMBINED
    STATION NAMESHOW NAME
    VUMA FMTHE PROVINCIAL WEDDING
    RADIO PULPITPITCH YOUR BUSINESS!' COMPETITION
    KFMKFM BEST OF THE CAPE 2023
    JACARANDA FMSPAR CAROLS BY CANDLELIGHT, PRESENTED BY JACARANDA FM
    5FMTHE ROGER GOODE EXPERIENCE
    MUSIC SHOW
    CAMPUS
    STATION NAMESHOW NAME
    CUT FMTHE TREND TOP 30
    CUT FMNXT LVL MUSIC TALK
    TUKS FM 107.2INDIE ALT
    VOW FMVOW FM TOP 30
    VOW FMKWAITO KOOLERBOX
    COMMUNITY
    STATION NAMESHOW NAME
    919 FM919 TOP 40 CHART SHOW
    RADIO KHWEZIAZIBUYE EMASISWENI
    RADIO KHWEZIRADIO KHWEZIS TOP 10
    RADIO KHWEZIINGCWENGA
    UCR-FM 97.0UCR-FM TOP 30 SOUNDZ
    PBS
    STATION NAMESHOW NAME
    LOTUS FMTHE NEXT EPISODE
    SAFMTHE FULL CIRCLE
    TRUFMTRUFM TOP 30
    TRUFM7 COLOURS
    TRUFMTHE LAST ROUND
    COMMERCIAL
    STATION NAMESHOW NAME
    5FMTOP 40 ON 5
    GOOD HOPE FMSAAIMAN SAYS
    HOT 102.7 FMCLASSIC COUNTDOWN
    KAYA 959THE BEST T IN THE CITY
    KFM 94.5KFM TOP 40 WITH CARL WASTIE
    NEWS AND ACTUALITY SHOW
    CAMPUS AND COMMUNITY COMBINED
    STATION NAMESHOW NAME
    VOW FMAREA CODE WITH NTSIKELELO & KAMOGELO
    RADIO KHWEZIAMABALENGWE (THEMBELANI BUTHELEZI)
    PRETORIA FMKLANKKOERANT LAATMIDDAG
    MFM 92.6NEWS, POLITICS & CURRENT AFFAIRS!
    GROOT FM#BRUNCHMETANNELIE – OPPINUUS
    PBS
    STATION NAMESHOW NAME
    UMHLOBO WENENE FMUPHENDLONDABA
    UMHLOBO WENENE FMLAPHUMIKHWEZI
    TRUFMINCOKO
    SAFMSAFM SUNRISE
    RSGBRANDPUNT
    COMMERCIAL
    STATION NAMESHOW NAME
    VUMA FMKZN IN 60 MINUTES
    RADIO 702702 DRIVE WITH JOHN PERLMAN
    HOT 102.7 FMTHE BULLY CHAIN
    HOT 102.7 FMBLINDSPOT
    HOT 102.7 FMPADKOS & PLAYDOUGH
    NEWS BULLETIN READER
    CAMPUS
    STATION NAMEPRESENTER
    MADIBAZ RADIOGCINA MACAMBA
    UJFM 95.4REALEBOGA NKE
    UJFM 95.4KARABO HOBO
    VOW FMCAMERON PARSONS
    VOW FMTASHA SIZIBA
    COMMUNITY
    STATION NAMEPRESENTER
    IZWI LOMZANSI FMZUSIPHE DIDI
    MIX 93.8 FMMUMMY MAKONI
    RADIO RIVERSIDEASATHABA GROOTBOOM
    ZIBONELE FMATHI NGANGALI
    ZIBONELE FMZUKHANYE GAM
    PBS
    STATION NAMEPRESENTER
    LOTUS FMSARESHEN PILLAY
    RSGMARIETTA KRUGER
    SAFMEVA CHIPA
    SAFMLUYANDA MAOME
    SAFMZOLEKA QODASHE
    COMMERCIAL
    STATION NAMEPRESENTER
    947THEMBEKILE MROTOTO
    EWN (RADIO 702/947/KFM/CAPE TALK)JOHN PERLMAN
    HOT 102.7FMTARA PENNY
    KFMVANIA CLOETE- COLLISON
    POWER 98.7NKOSIKHONA MALINGA-MNISI
    NIGHT-TIME SHOW
    CAMPUS
    STATION NAMESHOW NAME
    VOW FMVOW BREAKING GROUND
    TUKS FMHAPPY HOUR WITH EULENDER CHAUKE
    TUKS FMWEDNESDAY WRAP
    TSHWANE FMPITORI ORIGINALS THURSDAY (POT)
    MFM 92.6SIYAKHULA LIVE
    COMMUNITY
    STATION NAMESHOW NAME
    RADIO RIVERSIDETHE CATALOGUE OF THE HEART
    RADIO KHWEZISAKHA ISIZWE WITH SAZISO DLAMINI
    RADIO KHWEZIAZIBUYE EMASISWENI
    RADIO KHWEZISAKHA ISIZWE WITH SIZWE ZUNGU
    MIX FM 93.8LET’S TALK ABOUT SEX WITH LAURI
    PBS
    STATION NAMESHOW NAME
    UMHLOBO WENENE FMUMXHOLO KUMHLOBO
    UMHLOBO WENENE FMMASONWABE
    UMHLOBO WENENE FMSIYABAKHUMBULA
    RADIO 2000LIFE, LOVE AND ALL
    RADIO 2000THE VINTAGE HOUSE
    COMMERCIAL
    STATION NAMESHOW NAME
    SMILE 90.4 FMTHE SOUTH AFRICAN JAZZ SHOW
    RADIO 702THE AUBREY MASANGO SHOW
    METRO FMAUDIOGASM
    GOODHOPE FMSAAIMAN SAYS
    EAST COAST RADIOEARLY BREAKFAST
    PODCAST
    COMBINED
    STATION NAMESHOW NAME
    567 CAPE TALKGIFT OF LIFE
    ENGINEER YOUR LIFEENGINEER YOUR LIFE WITH LUNGELO KM
    JACARANDA FMGOOD MORNING ANGELS PODCAST
    METRO FMASK A MAN
    MONEYWEB RADIOFIXSA PODCAST ON MONEYWEB
    PROMOTIONS STUNT/EVENT
    CAMPUS
    STATION NAMENAME
    VOW FMSPORTSHUB MENTRUAL SIMULATOR
    UJFM 95.4UJFM OUTREACH ACTIVATIONS
    TUKS FMFRESHERS
    TUKS FMUP FM REBRAND
    TSHWANE FM 93.6TSHWANE FM ELECTIONS MANIFESTO
    COMMUNITY
    STATION NAMENAME
    RADIO PULPITPITCH YOUR BUSINESS!' COMPETITION
    RADIO KHWEZI#IKHWEZILIZAKUWE
    LINK FMBATTLE OF THE BURGERS 2023
    LIFE FMTHE BIBLE DRIVE
    LIFE FMTHE TEDDY DRIVE
    PBS
    STATION NAMENAME
    UMHLOBO WENENE FMKHENKETHA NOMHLOBO
    UKHOZI FMKNORROX HIGH TEA NO LAY D
    RSGRSG BRING HULDE AAN DIANA FERRUS (AVBOB)
    MUNGHANA LONENE FM59 BIRTHDAY CELEBRATION
    LESEDI FMKE MOLLELWA POETRY SESSION
    COMMERCIAL
    STATION NAMENAME
    OFMOFM COOL SCHOOLS
    HOT 102.7 FMTEDDYTHON
    EAST COAST RADIOEVERY CALLER WINS
    5FMTHE GREAT RADIO TAKEOVER - WORLD RADIO DAY
    5FMTHE ROGER GOODE EXPERIENCE
    RADIO DOCUMENTARY
    COMBINED
    STATION NAMESHOW NAME
    EWNLEFT FOR DEAD
    EWN (RADIO 702, 947, KFM, CAPE TALK)CRYSTAL MINING IN MPUMALANGA
    HOT 102.7 FMTHE BULLY CHAIN
    LESEDI FMDOCUMENTARY – BOIPATONG MASSACRE
    RISE FMRISE FM NEWS – LILLY MINE DOCUMENTARY
    RADIO INNOVATION
    COMBINED
    STATION NAMESHOW NAME
    SMILE 90.4 FM10000 JOBS FOR CAPE TOWN
    KFM 94.5CASH HUNT ON KFM MORNINGS
    KAYA 959KAYA 959 KASI SME SUMMIT WITH STANDARD BANK
    HEART FMARTIFICIAL INTELLIGENCE RADIO SHOW (NICK FEINBERG & TASLEEM KARRIEM)
    5FM5 DRIVE WAR CRY CHAMPIONSHIP
    SPORTS PRESENTER
    COMBINED
    STATION NAMEPRESENTER
    947ROBERT MARAWA
    GROOTFM 90.5STEPHEN NEL
    LESEDI FMTSHOLO LEOKAOKE
    LESEDI FMSEBILI MOLEFE
    UKHOZI FMVICTOR MPHO MOLEFE
    SPORTS SHOW
    CAMPUS AND COMMUNITY COMBINED
    STATION NAMESHOW NAME
    INKONJANE COMMUNITY RADIOSIZONWABISA EMABALENI, WEEKEND SPORTS SHOW
    INANDA 88.4 FMEXCLUSIVE SPORT HOUR
    GROOTFM 90.5SLAT DIE SPORT
    GA-RANKUWA FMGFM SPORTS TALK
    ALEX FMTHE SPORTS AVENUE
    PBS
    STATION NAMESHOW NAME
    SAFMTOP SPORT
    RSGRSG SPORT
    RADIO 2000THE SPORT WRAP
    RADIO 2000GAME ON
    LESEDI FMSPORTS SHOW AND COMMENTARY
    COMMERCIAL
    STATION NAMESHOW NAME
    947MARAWA SPORTS WORLDWIDE (#MSW)
    VUMA FMMARAWA SPORT WORLWIDE - MSW
    METRO FMSPORTS NIGHT AMPLIFIED
    HEART FMSUPER SATURDAY WITH JEREMY HARRIS
    YOUFMYOU FM SPORTS HOUR
    SPORTS BULLETIN READER
    STATION NAMESHOW NAME
    5FM5 BREAKFAST
    702 AND 567 CAPE TALK702 & CAPE TALK
    947ANELE AND THE CLUB ON 947
    ALEX FMTHE FAST LANE
    ALEX FMTHE KICK START
    STATION IMAGING
    CAMPUS AND COMMUNITY
    STATION NAMESTATION NAME
    GROOT FM 90.5GROOT FM 90.5
    HELDERBURG FM 93.6HELDERBURG FM 93.6
    MIX 93.8 FMMIX 93.8 FM
    TSWANE FM 93.6TSWANE FM 93.6
    UJFM 95.4UJFM 95.4
    PBS
    STATION NAMESTATION NAME
    LOTUS FMLOTUS FM
    RADIO 2000RADIO 2000
    SAFMSAFM
    UKHOZI FMUKHOZI FM
    UMHLOBOWENE FMUMHLOBOWENE FM
    COMMERCIAL
    STATION NAMESTATION NAME
    5 FM5 FM - AMPLI5 MANIFESTO - LAUNCH
    5 FM5 FM - AMPLI5 YOUR CITY FREQUENCY
    EAST COAST RADIOEAST COAST RADIO
    KAYA 959KAYA 959
    METRO FMMETRO FM
    TRAFFIC PRESENTER
    COMBINED
    STATION NAMEPRESENTER
    947FRANKIE DU TOIT
    947MATT FLAX
    702 AND 567 CAPE TALKMONGEZI KOKO
    5FMYONAKA THELEDI
    5FMMARLI VAN EEDEN
    BEST INTERNET RADIO SHOW
    COMBINED
    STATION NAMESHOW NAME
    TIMESLIVE PODCASTSSUNDAY TIMES POLITICS WEEKLY
    MONEYWEB RADIOMONEYWEBATMIDDAY
    MONEYWEB RADIOMONEYWEBNOW
    CHANNEL AFRICAON THE MOVE
    ADVENTIST WORLD RADIO SIDMEDIALIVE
    WEEKEND RADIO SHOW
    CAMPUS
    STATION NAMESHOW NAME
    TSHWANE FM 93.6THE ROYAL FLUSH
    TSHWANE FM 93.6THE CV JOINT
    TUKS FMTUKS FM TOP 40 WITH NELISWA MHLONGO
    UJFM 95.4THE WEEKEND PULSE
    UJFM 95.4THE WEEKEND ROUND-UP
    VOW FMVOW FM TOP 30
    COMMUNITY
    STATION NAMESHOW NAME
    RADIO KC 107.7 FMMZAZNIHITS 12:00 - 15:00
    MIX 93.8 FMTHE BREAKFAST RUN WITH NKULI DANISO AND MOSA KAISER
    MIX 93.8 FMTHE GLOBAL UNDERGROUND DANCE SHOW WITH LUISFELIPE
    HELDERBERG FM 93.6HFM WEEKEND BREAKFAST
    FINE MUSIC RADIOLIGHT LUNCH
    PBS
    STATION NAMESHOW NAME
    LOTUS FMTHE WEEKEND EXPLOSION WITH SHAASTRA NAGESAR
    LOTUS FMIN THE MIX
    RADIO 2000THE VINTAGE HOUSE
    RADIO 2000SPACE AND TIME
    TRUFMA2ZEE
    COMMERCIAL
    GOODHOPE FMWEEKEND BREAKFAST SHOW
    CAPRICORN FMCAPRICORN PLUG
    947947 MORNINGS WITH MANTSOE
    5FM5 WEEKEND BREAKFAST
    567 CAPE TALKWEEKEND BREAKFAST WITH SARA-JAYNE MAKWALA KING

    Lyndon Barends, managing director of strategic partnerships for Arena Holdings, owners of the Radio Awards, congratulated the general category finalists.

    "We applaud the hard work, resilience, and dedication shown by all the finalists and inductees in their commitment to the medium of radio in South Africa. We look forward to honouring and announcing the winners at the awards ceremony."

    Read more: community radio, campus radio, commercial radio, Lyndon Barends, Hall of Fame, radio awards, BDO South Africa, Audio, internet radio, Arena Holdings
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