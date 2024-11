2024 Telkom Radio Awards Station of Year and category finalists announced

The 2024 Telkom Radio Awards finalists for the Station of the Year, MyStation Most Votes and Most Loyal Listeners, Hall of Fame, Bright Star, and Station Manager’s Choice categories have been announced.

Eighty-five (85) awards will be presented at the Telkom Radio Awards ceremony this Saturday, 30 November 2024, in Sandton, Johannesburg.

In its 14th year, the Telkom Radio Awards celebrate 100 years of radio in South Africa and awards Campus, Community, Public Broadcast (PBS), Commercial, Podcast, and Internet radio.

General category finalists

Station of the Year

Campus

Vow Fm

Tuks Fm 107.2

Tshwane Fm

Ujfm 95.4

Mfm 92.6

Community Radio

Khwezi Link Fm

919

Grootfm 90.5

Fine Music Radio

PBS

Lesedi Fm

Umhlobo Wenene Fm

Trufm

Safm

Ukhozi Fm

Commercial

702 Kfm

94.5

5fm

Good Hope Fm

Hot 102.7 Fm

MyStation Most Votes

947 (94.7 Highveld Stereo)

Hot 1027

Pretoria Fm

104.2 Fm (Radio Pretoria)

Rsg / Radiosondergrense

Ukhozi Fm

Hall of Fame

Jill Stewart

Eon Devos

Simon Parkinson

Darren Scott

Nick Grubb

Bright Star

Yonaka Theledi

Jodell Tantij

Thato Moloto

Jan Willem Lotz

Ndivho Makhwanya

Chloe Van Rooyen

Station Manager’s Choice

Lillian Tau

Leith Smith

Christopher Francis

Phakamani Mkhwanazi

Florina Sebola

The judging process involved the evaluation of entries by a panel of more than 50 judges, along with thorough scrutiny by BDO South Africa, the official auditors of the Radio Awards.

To be eligible entries had to have broadcasted on FM or AM (excluding the internet radio category) between 1 April 2022 and 31 March 2024.

All the finalists

AFTERNOON DRIVE PRESENTER CAMPUS STATION NAME PRESENTER MFM 92.6 WILNE VAN ROOYEN TSHWANE FM 93.6 MACBETH TSHUNGU TSHWANE FM 93.6 VEE ROYALTY TUKS FM 107.2 TSHEPANG MOJI VOW FM 88.1 RICARDO GENESIS COMMUNITY STATION NAME PRESENTER 919 FM NICOLE DA SILVA INANDA 88.4FM SIYABONGA SEME LINK FM GARRY GERBER RADIO KHWEZI SAZISO DLAMINI RADIO KHWEZI MANGALISO MPUNGOSE PBS STATION NAME PRESENTER LESEDI FM ELIZABETH MOLEBOHENG MAOELA PHALAPHALA FM TICO AND DJ SJHHHH TRU FM REGGIE SOLANI UKHOZI FM KHATHIDE “TSHATHA” NGOBE UMHLOBO WENENE FM LUYANDA GIDANE COMMERCIAL STATION NAME PRESENTER 5FM NICK HAMMAN 947 FM THANDO THABETHE JACARANDA FM ROB FORBES AND ROZ MCKENZIE KFM 94.5 CARL WASTIE METRO FM THABO TBO TOUCH MOLEFE AFTERNOON DRIVE SHOW CAMPUS STATION NAME SHOW NAME VOW FM 88.1 VOW FM DRIVE WITH RICARDO VOW FM 88.1 VOW FM DRIVE WITH KHUMO TUKS FM 107.2 TUKS FM DRIVE WITH TSHEPANG MOJI TSHWANE FM 93.6 326 LANE WITH VEE ROYALTY PUK FM 93.6 PUK FM DRIVE COMMUNITY STATION NAME SHOW NAME RADIO KHWEZI THE DRIVE RADIO KHWEZI 120 DRIVE LINK FM 97.1 THE AFTERNOON DRIVE FINE MUSIC RADIO THE CLASSIC DRIVE 919 FM FEEL GOOD DRIVE PBS STATION NAME SHOW NAME UMHLOBO WENENE FM IDRIVE ENOCHATHA PHALAPHALA FM DZI A OROWA MUNGHANA LONENE FM KHOMA NDLELA LIGWALAGWALA FM ASAMBE DRIVE SHOW LESEDI FM REA THELLA AFTERNOON DRIVE SHOW COMMERCIAL STATION NAME SHOW NAME METRO FM THE TOUCH DOWN KFM 94.5 THE FLASH DRIVE WITH CARL WASTIE JACARANDA FM 93.9 THE DRIVE WITH ROB AND ROZ HOT 102.7 THE BIG JOBURG DRIVE 5FM THE ROGER GOODE SHOW BREAKFAST SHOW PRESENTER CAMPUS STATION NAME PRESENTER MFM 92.6 SIBULELE NDUDULA TUKS FM 107.2 NOMALANGA LANGA TUKS FM 107.2 NELISWA MHLONGO UJFM 95.4 JOY FAKUDE VOW FM 88.1 THABILE TTO COMMUNITY STATION NAME PRESENTER 919 FM SHANE HUNTER BUSH RADIO 89.5FM YUZRIQ MEYER (MR MEYER) FINE MUSIC RADIO 101.3 MIKE MILLS IMPACT RADIO 103FM ZINHLE TWALA MIX 93.8FM TONY BLEWITT PBS STATION NAME PRESENTER LOTUS FM O'NEIL NAIR LOTUS FM SHAASTRA NAGESAR SAFM MICHELLE CONSTANT SAFM STEPHEN GROOTES TRU FM MAKOSANDILE BOYZ MPUNZI COMMERCIAL STATION NAME PRESENTER ALGOA FM WAYNE HART GOOD HOPE FM STAN MARS KFM 94.5 DARREN SIMPSON RADIO 702 BONGANI BINGWA 947 ANELE MDODA BREAKFAST SHOW CAMPUS STATION NAME SHOW NAME VOW FM 88.1 VOW FM BREAKFAST WITH KIRSTEN AND VALERIE UJFM 95.4 UJFM BREAKFAST SHOW UJFM 95.4 UJFM RISE & JAM TUKS FM 107.2 THE TUKS FM BREAKFAST WITH LEBO SEPENG MFM 92.6 MFM BREAKFAST SHOW COMMUNITY STATION NAME SHOW NAME RADIO KHWEZI KWASA BREAKFAST SHOW RADIO KHWEZI KWASA BREAKFAST SHOW WITH SAZISO DLAMINI RADIO CAPE PULPIT 729AM 729 GET UP AND GO – BREAKFAST SHOW GROOT FM 90.5 DIE GROOT BREKFIS 919 FM BREAKFAST ON DEMAND PBS STATION NAME SHOW NAME UKHOZI FM 91.5 VUKA AFRIKA BREAKFAST SHOW TRUFM TRUBREAKFAST SAFM SAFM RISE SAFM JET SET BREAKFAST LOTUS FM 87.7 THE BREAKFAST EXPRESS WITH O’NEIL AND SHAASTRA COMMERCIAL STATION NAME SHOW NAME RADIO 702 702 BREAKFAST WITH BONGANI BINGWA KFM KFM MORNING WITH DARREN, SHERLIN & SIBS EAST COAST RADIO EAST COAST BREAKFAST 947 ANELE AND THE CLUB ON 947 567 CAPE TALK GOOD MORNING CAPE TALK WITH LESTER KIEWIT BUSINESS AND FINANCE SHOW COMBINED STATION NAME SHOW NAME 702 AND 567 CAPE TALK THE MONEY SHOW GROOT FM 90.5 #BRUNCHMETANANLIE- MAANDAG FINANSIES KAYA 959 KAYA BIZ WITH GUGULETHU MFUPHI RSG RSG GELDSAKE SAFM SAFM MARKET UPDATE COMMUNITY PROJECT CAMPUS STATION NAME SHOW NAME TUKS FM107.2 TUKS FM TEXTBOOK DRIVE TUKS FM 107.2 FLY@UP THRIFT TUKS FM 107.2 TUKS FM WORLD RADIO DAY TSHWANE FM 93.6 MENS CONFERENCE 2024 TSHWANE FM 93.6 MARK UR FUTURE – A CIVIC PROJECT TO GALVANIZE THE YOUTH FOR THE 2024 ELECTIONS COMMUNITY STATION NAME SHOW NAME RADIO KHWEZI #IKHWEZILIZAKUWE RADIO KC 107.7FM UNLOCKING YOUTH OPPORTUNITIES IN THE WINELANDS LIFE FM 100.6 THE BIBLE DRIVE FINE MUSIC RADIO CARING FOR KRONENDAL KIDS BUSH RADIO 89.5FM #PUSHFORWARD #16DAYS PBS STATION NAME SHOW NAME UKHOZI FM 91.5 UKHOZI FM 63- EVERYDAY HEROES CAMPAIGN UKHOZI FM 91.5 UKHOZI FM BACK-TO-SCHOOL CAMPAIGN RSG RSG MATRIEKAFSKEIDPROJEK X 7DE LAAN LOTUS FM BREAKFAST EXPRESS MAKING LIVES BETTER LESEDI FM YOUTH KE YONA COMMERCIAL STATION NAME SHOW NAME OFM OFM WINTER DRIVE OFM OFM PINKTOBER KFM 94.5 GEKNIT DIT MET TRACEY LANGE KFM 94.5 THE KFM STATIONERY VEHICLE WITH THE FLASH DRIVE HOT 102.7FM HOT CARES CHRISTMAS CONTENT PRODUCER CAMPUS AND COMMUNITY COMBINED STATION NAME SHOW NAME GROOT FM 90.5 #BRUNCHMETANNELIE: ANNELIE BOUWER RADIO KHWEZI SAKA ISIZWE WITH SAZISO DLAMINI: SAZISO DLAMINI TSHWANE FM SOMETHING BRUNCHY: PHELADI SEKOBO TSHWANE FM THE AFTERNOON DRIVE SHOW: FREDDY "GEE" MADISE TSHWANE FM 93.6 BREAKFAST WITH T: LESEDI MADIMABE UJFM 95.4 UJFM OPEN FORUM: PHUMELELE ZULU PBS STATION NAME SHOW NAME LIGWALAGWALA FM TFOKOMALA NAMI: CHARLES MNISI LOTUS FM THE BREAKFAST EXPRESS: YASHIKA RAMAUTAR RADIO 2000 LIFE, LOVE AND ALL: NTOSH NTLOKWANA UKHOZI FM 91.5 JABULUJULE: SIHLE MVUNDLA UMHLOBO WENENE FM IDRIVE ENOCHATHA: PHETHU SOGA UMHLOBO WENENE FM UMXHOLO KUMHLOBO: MONWABISI MBELEKANE COMMERCIAL STATION NAME SHOW NAME 5FM 5 DRIVE: MIKE BOWER 947 ANELE AND THE CLUB ON 947: RYAN JANSE VAN RENSBURG 947 947 DRIVE WITH THANDO: BEN MATJIU JACARANDA FM BREAKFAST WITH MARTIN BESTER: MEGAN MITCHELL AND ETHAN BAIRD METRO FM LIFE AND MUSIC WITH PAUL: BOHLOKWA MATLOSA DAYTIME SHOW CAMPUS STATION NAME SHOW NAME VOW FM AREA CODE WITH NTSIKELELO & KAMOGELO UJFM UJFM BRUNCH WITH BK AND KWANDA UJFM UJFM BRUNCH TUKS FM TUKS FM BRUNCH WITH ZANELE NDALA TSHWANE FM SOMETHING BRUNCHY COMMUNITY STATION NAME SHOW NAME NQUBELA FM 97.0 YOUTH PARADISE MIX 93.8 FM THE POWER MIX ON MIX 93.8 LINK FM THE LUNCHBOX(WITH GARY GERBER) LINK FM THE LUNCHBOX FINE MUSIC RADIO THE CLASSIC MORNING PBS STATION NAME SHOW NAME UMHLOBO WENENE FM 123 PHOLAS UMHLOBO WENENE FM KHANYISA KUKHANYE MHLOBO TRUFM LUNCHTIME SHANDIES LIGWALAGWALA FM SISONKE MIDDAY GROOVE LIGWALAGWALA FM KHIBIKA NATSI COMMERCIAL STATION NAME SHOW NAME RADIO 702 THE CLEMENT MANYATHELA SHOW RADIO 702 MIDDAY REPORT WITH MANDY WIENER RADIO 702 702 AFTERNOONS WITH RELEBOGILE MABOTJA METRO FM BREAKAWAY WITH KHUTSO THELEDI 567 CAPE TALK VIEWS AND NEWS WITH CLARENCE FORD DRAMA PROGRAMME COMBINED STATION NAME SHOW NAME LESEDI FM MONYAKA MUNGHANA-LONENE FM MINA-HI-MINA RADIO KHWEZI NGIFIKE EKUGCINENI RSG LAM VIR DIE PASE RSG SOETE DROEME FIELD NEWS REPORTER COMBINED STATION NAME PRESENTER EWN VERONICA MAKHOALI EWN KGOMOTSO MODISE HOT 102.7 FM TARA PENNY KAYA 959 PITSO MOLEMANE POWER 98.7 NKOSIKHONA MALINGA- MNISI MULTI-CHANNEL PROMOTION COMBINED STATION NAME SHOW NAME VUMA FM THE PROVINCIAL WEDDING RADIO PULPIT PITCH YOUR BUSINESS!' COMPETITION KFM KFM BEST OF THE CAPE 2023 JACARANDA FM SPAR CAROLS BY CANDLELIGHT, PRESENTED BY JACARANDA FM 5FM THE ROGER GOODE EXPERIENCE MUSIC SHOW CAMPUS STATION NAME SHOW NAME CUT FM THE TREND TOP 30 CUT FM NXT LVL MUSIC TALK TUKS FM 107.2 INDIE ALT VOW FM VOW FM TOP 30 VOW FM KWAITO KOOLERBOX COMMUNITY STATION NAME SHOW NAME 919 FM 919 TOP 40 CHART SHOW RADIO KHWEZI AZIBUYE EMASISWENI RADIO KHWEZI RADIO KHWEZIS TOP 10 RADIO KHWEZI INGCWENGA UCR-FM 97.0 UCR-FM TOP 30 SOUNDZ PBS STATION NAME SHOW NAME LOTUS FM THE NEXT EPISODE SAFM THE FULL CIRCLE TRUFM TRUFM TOP 30 TRUFM 7 COLOURS TRUFM THE LAST ROUND COMMERCIAL STATION NAME SHOW NAME 5FM TOP 40 ON 5 GOOD HOPE FM SAAIMAN SAYS HOT 102.7 FM CLASSIC COUNTDOWN KAYA 959 THE BEST T IN THE CITY KFM 94.5 KFM TOP 40 WITH CARL WASTIE NEWS AND ACTUALITY SHOW CAMPUS AND COMMUNITY COMBINED STATION NAME SHOW NAME VOW FM AREA CODE WITH NTSIKELELO & KAMOGELO RADIO KHWEZI AMABALENGWE (THEMBELANI BUTHELEZI) PRETORIA FM KLANKKOERANT LAATMIDDAG MFM 92.6 NEWS, POLITICS & CURRENT AFFAIRS! GROOT FM #BRUNCHMETANNELIE – OPPINUUS PBS STATION NAME SHOW NAME UMHLOBO WENENE FM UPHENDLONDABA UMHLOBO WENENE FM LAPHUMIKHWEZI TRUFM INCOKO SAFM SAFM SUNRISE RSG BRANDPUNT COMMERCIAL STATION NAME SHOW NAME VUMA FM KZN IN 60 MINUTES RADIO 702 702 DRIVE WITH JOHN PERLMAN HOT 102.7 FM THE BULLY CHAIN HOT 102.7 FM BLINDSPOT HOT 102.7 FM PADKOS & PLAYDOUGH NEWS BULLETIN READER CAMPUS STATION NAME PRESENTER MADIBAZ RADIO GCINA MACAMBA UJFM 95.4 REALEBOGA NKE UJFM 95.4 KARABO HOBO VOW FM CAMERON PARSONS VOW FM TASHA SIZIBA COMMUNITY STATION NAME PRESENTER IZWI LOMZANSI FM ZUSIPHE DIDI MIX 93.8 FM MUMMY MAKONI RADIO RIVERSIDE ASATHABA GROOTBOOM ZIBONELE FM ATHI NGANGALI ZIBONELE FM ZUKHANYE GAM PBS STATION NAME PRESENTER LOTUS FM SARESHEN PILLAY RSG MARIETTA KRUGER SAFM EVA CHIPA SAFM LUYANDA MAOME SAFM ZOLEKA QODASHE COMMERCIAL STATION NAME PRESENTER 947 THEMBEKILE MROTOTO EWN (RADIO 702/947/KFM/CAPE TALK) JOHN PERLMAN HOT 102.7FM TARA PENNY KFM VANIA CLOETE- COLLISON POWER 98.7 NKOSIKHONA MALINGA-MNISI NIGHT-TIME SHOW CAMPUS STATION NAME SHOW NAME VOW FM VOW BREAKING GROUND TUKS FM HAPPY HOUR WITH EULENDER CHAUKE TUKS FM WEDNESDAY WRAP TSHWANE FM PITORI ORIGINALS THURSDAY (POT) MFM 92.6 SIYAKHULA LIVE COMMUNITY STATION NAME SHOW NAME RADIO RIVERSIDE THE CATALOGUE OF THE HEART RADIO KHWEZI SAKHA ISIZWE WITH SAZISO DLAMINI RADIO KHWEZI AZIBUYE EMASISWENI RADIO KHWEZI SAKHA ISIZWE WITH SIZWE ZUNGU MIX FM 93.8 LET’S TALK ABOUT SEX WITH LAURI PBS STATION NAME SHOW NAME UMHLOBO WENENE FM UMXHOLO KUMHLOBO UMHLOBO WENENE FM MASONWABE UMHLOBO WENENE FM SIYABAKHUMBULA RADIO 2000 LIFE, LOVE AND ALL RADIO 2000 THE VINTAGE HOUSE COMMERCIAL STATION NAME SHOW NAME SMILE 90.4 FM THE SOUTH AFRICAN JAZZ SHOW RADIO 702 THE AUBREY MASANGO SHOW METRO FM AUDIOGASM GOODHOPE FM SAAIMAN SAYS EAST COAST RADIO EARLY BREAKFAST PODCAST COMBINED STATION NAME SHOW NAME 567 CAPE TALK GIFT OF LIFE ENGINEER YOUR LIFE ENGINEER YOUR LIFE WITH LUNGELO KM JACARANDA FM GOOD MORNING ANGELS PODCAST METRO FM ASK A MAN MONEYWEB RADIO FIXSA PODCAST ON MONEYWEB PROMOTIONS STUNT/EVENT CAMPUS STATION NAME NAME VOW FM SPORTSHUB MENTRUAL SIMULATOR UJFM 95.4 UJFM OUTREACH ACTIVATIONS TUKS FM FRESHERS TUKS FM UP FM REBRAND TSHWANE FM 93.6 TSHWANE FM ELECTIONS MANIFESTO COMMUNITY STATION NAME NAME RADIO PULPIT PITCH YOUR BUSINESS!' COMPETITION RADIO KHWEZI #IKHWEZILIZAKUWE LINK FM BATTLE OF THE BURGERS 2023 LIFE FM THE BIBLE DRIVE LIFE FM THE TEDDY DRIVE PBS STATION NAME NAME UMHLOBO WENENE FM KHENKETHA NOMHLOBO UKHOZI FM KNORROX HIGH TEA NO LAY D RSG RSG BRING HULDE AAN DIANA FERRUS (AVBOB) MUNGHANA LONENE FM 59 BIRTHDAY CELEBRATION LESEDI FM KE MOLLELWA POETRY SESSION COMMERCIAL STATION NAME NAME OFM OFM COOL SCHOOLS HOT 102.7 FM TEDDYTHON EAST COAST RADIO EVERY CALLER WINS 5FM THE GREAT RADIO TAKEOVER - WORLD RADIO DAY 5FM THE ROGER GOODE EXPERIENCE RADIO DOCUMENTARY COMBINED STATION NAME SHOW NAME EWN LEFT FOR DEAD EWN (RADIO 702, 947, KFM, CAPE TALK) CRYSTAL MINING IN MPUMALANGA HOT 102.7 FM THE BULLY CHAIN LESEDI FM DOCUMENTARY – BOIPATONG MASSACRE RISE FM RISE FM NEWS – LILLY MINE DOCUMENTARY RADIO INNOVATION COMBINED STATION NAME SHOW NAME SMILE 90.4 FM 10000 JOBS FOR CAPE TOWN KFM 94.5 CASH HUNT ON KFM MORNINGS KAYA 959 KAYA 959 KASI SME SUMMIT WITH STANDARD BANK HEART FM ARTIFICIAL INTELLIGENCE RADIO SHOW (NICK FEINBERG & TASLEEM KARRIEM) 5FM 5 DRIVE WAR CRY CHAMPIONSHIP SPORTS PRESENTER COMBINED STATION NAME PRESENTER 947 ROBERT MARAWA GROOTFM 90.5 STEPHEN NEL LESEDI FM TSHOLO LEOKAOKE LESEDI FM SEBILI MOLEFE UKHOZI FM VICTOR MPHO MOLEFE SPORTS SHOW CAMPUS AND COMMUNITY COMBINED STATION NAME SHOW NAME INKONJANE COMMUNITY RADIO SIZONWABISA EMABALENI, WEEKEND SPORTS SHOW INANDA 88.4 FM EXCLUSIVE SPORT HOUR GROOTFM 90.5 SLAT DIE SPORT GA-RANKUWA FM GFM SPORTS TALK ALEX FM THE SPORTS AVENUE PBS STATION NAME SHOW NAME SAFM TOP SPORT RSG RSG SPORT RADIO 2000 THE SPORT WRAP RADIO 2000 GAME ON LESEDI FM SPORTS SHOW AND COMMENTARY COMMERCIAL STATION NAME SHOW NAME 947 MARAWA SPORTS WORLDWIDE (#MSW) VUMA FM MARAWA SPORT WORLWIDE - MSW METRO FM SPORTS NIGHT AMPLIFIED HEART FM SUPER SATURDAY WITH JEREMY HARRIS YOUFM YOU FM SPORTS HOUR SPORTS BULLETIN READER STATION NAME SHOW NAME 5FM 5 BREAKFAST 702 AND 567 CAPE TALK 702 & CAPE TALK 947 ANELE AND THE CLUB ON 947 ALEX FM THE FAST LANE ALEX FM THE KICK START STATION IMAGING CAMPUS AND COMMUNITY STATION NAME STATION NAME GROOT FM 90.5 GROOT FM 90.5 HELDERBURG FM 93.6 HELDERBURG FM 93.6 MIX 93.8 FM MIX 93.8 FM TSWANE FM 93.6 TSWANE FM 93.6 UJFM 95.4 UJFM 95.4 PBS STATION NAME STATION NAME LOTUS FM LOTUS FM RADIO 2000 RADIO 2000 SAFM SAFM UKHOZI FM UKHOZI FM UMHLOBOWENE FM UMHLOBOWENE FM COMMERCIAL STATION NAME STATION NAME 5 FM 5 FM - AMPLI5 MANIFESTO - LAUNCH 5 FM 5 FM - AMPLI5 YOUR CITY FREQUENCY EAST COAST RADIO EAST COAST RADIO KAYA 959 KAYA 959 METRO FM METRO FM TRAFFIC PRESENTER COMBINED STATION NAME PRESENTER 947 FRANKIE DU TOIT 947 MATT FLAX 702 AND 567 CAPE TALK MONGEZI KOKO 5FM YONAKA THELEDI 5FM MARLI VAN EEDEN BEST INTERNET RADIO SHOW COMBINED STATION NAME SHOW NAME TIMESLIVE PODCASTS SUNDAY TIMES POLITICS WEEKLY MONEYWEB RADIO MONEYWEBATMIDDAY MONEYWEB RADIO MONEYWEBNOW CHANNEL AFRICA ON THE MOVE ADVENTIST WORLD RADIO SIDMEDIA LIVE WEEKEND RADIO SHOW CAMPUS STATION NAME SHOW NAME TSHWANE FM 93.6 THE ROYAL FLUSH TSHWANE FM 93.6 THE CV JOINT TUKS FM TUKS FM TOP 40 WITH NELISWA MHLONGO UJFM 95.4 THE WEEKEND PULSE UJFM 95.4 THE WEEKEND ROUND-UP VOW FM VOW FM TOP 30 COMMUNITY STATION NAME SHOW NAME RADIO KC 107.7 FM MZAZNIHITS 12:00 - 15:00 MIX 93.8 FM THE BREAKFAST RUN WITH NKULI DANISO AND MOSA KAISER MIX 93.8 FM THE GLOBAL UNDERGROUND DANCE SHOW WITH LUISFELIPE HELDERBERG FM 93.6 HFM WEEKEND BREAKFAST FINE MUSIC RADIO LIGHT LUNCH PBS STATION NAME SHOW NAME LOTUS FM THE WEEKEND EXPLOSION WITH SHAASTRA NAGESAR LOTUS FM IN THE MIX RADIO 2000 THE VINTAGE HOUSE RADIO 2000 SPACE AND TIME TRUFM A2ZEE COMMERCIAL GOODHOPE FM WEEKEND BREAKFAST SHOW CAPRICORN FM CAPRICORN PLUG 947 947 MORNINGS WITH MANTSOE 5FM 5 WEEKEND BREAKFAST 567 CAPE TALK WEEKEND BREAKFAST WITH SARA-JAYNE MAKWALA KING

Lyndon Barends, managing director of strategic partnerships for Arena Holdings, owners of the Radio Awards, congratulated the general category finalists.

"We applaud the hard work, resilience, and dedication shown by all the finalists and inductees in their commitment to the medium of radio in South Africa. We look forward to honouring and announcing the winners at the awards ceremony."