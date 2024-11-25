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2024 Telkom Radio Awards Station of Year and category finalists announced
Eighty-five (85) awards will be presented at the Telkom Radio Awards ceremony this Saturday, 30 November 2024, in Sandton, Johannesburg.
In its 14th year, the Telkom Radio Awards celebrate 100 years of radio in South Africa and awards Campus, Community, Public Broadcast (PBS), Commercial, Podcast, and Internet radio.
General category finalists
Station of the Year
Campus
Vow Fm
Tuks Fm 107.2
Tshwane Fm
Ujfm 95.4
Mfm 92.6
Community Radio
Khwezi Link Fm
919
Grootfm 90.5
Fine Music Radio
PBS
Lesedi Fm
Umhlobo Wenene Fm
Trufm
Safm
Ukhozi Fm
Commercial
702 Kfm
94.5
5fm
Good Hope Fm
Hot 102.7 Fm
MyStation Most Votes
947 (94.7 Highveld Stereo)
Hot 1027
Pretoria Fm
104.2 Fm (Radio Pretoria)
Rsg / Radiosondergrense
Ukhozi Fm
Hall of Fame
Jill Stewart
Eon Devos
Simon Parkinson
Darren Scott
Nick Grubb
Bright Star
Yonaka Theledi
Jodell Tantij
Thato Moloto
Jan Willem Lotz
Ndivho Makhwanya
Chloe Van Rooyen
Station Manager’s Choice
Lillian Tau
Leith Smith
Christopher Francis
Phakamani Mkhwanazi
Florina Sebola
The judging process involved the evaluation of entries by a panel of more than 50 judges, along with thorough scrutiny by BDO South Africa, the official auditors of the Radio Awards.
To be eligible entries had to have broadcasted on FM or AM (excluding the internet radio category) between 1 April 2022 and 31 March 2024.
All the finalists
|AFTERNOON DRIVE PRESENTER
|CAMPUS
|STATION NAME
|PRESENTER
|MFM 92.6
|WILNE VAN ROOYEN
|TSHWANE FM 93.6
|MACBETH TSHUNGU
|TSHWANE FM 93.6
|VEE ROYALTY
|TUKS FM 107.2
|TSHEPANG MOJI
|VOW FM 88.1
|RICARDO GENESIS
|COMMUNITY
|STATION NAME
|PRESENTER
|919 FM
|NICOLE DA SILVA
|INANDA 88.4FM
|SIYABONGA SEME
|LINK FM
|GARRY GERBER
|RADIO KHWEZI
|SAZISO DLAMINI
|RADIO KHWEZI
|MANGALISO MPUNGOSE
|PBS
|STATION NAME
|PRESENTER
|LESEDI FM
|ELIZABETH MOLEBOHENG MAOELA
|PHALAPHALA FM
|TICO AND DJ SJHHHH
|TRU FM
|REGGIE SOLANI
|UKHOZI FM
|KHATHIDE “TSHATHA” NGOBE
|UMHLOBO WENENE FM
|LUYANDA GIDANE
|COMMERCIAL
|STATION NAME
|PRESENTER
|5FM
|NICK HAMMAN
|947 FM
|THANDO THABETHE
|JACARANDA FM
|ROB FORBES AND ROZ MCKENZIE
|KFM 94.5
|CARL WASTIE
|METRO FM
|THABO TBO TOUCH MOLEFE
|AFTERNOON DRIVE SHOW
|CAMPUS
|STATION NAME
|SHOW NAME
|VOW FM 88.1
|VOW FM DRIVE WITH RICARDO
|VOW FM 88.1
|VOW FM DRIVE WITH KHUMO
|TUKS FM 107.2
|TUKS FM DRIVE WITH TSHEPANG MOJI
|TSHWANE FM 93.6
|326 LANE WITH VEE ROYALTY
|PUK FM 93.6
|PUK FM DRIVE
|COMMUNITY
|STATION NAME
|SHOW NAME
|RADIO KHWEZI
|THE DRIVE
|RADIO KHWEZI
|120 DRIVE
|LINK FM 97.1
|THE AFTERNOON DRIVE
|FINE MUSIC RADIO
|THE CLASSIC DRIVE
|919 FM
|FEEL GOOD DRIVE
|PBS
|STATION NAME
|SHOW NAME
|UMHLOBO WENENE FM
|IDRIVE ENOCHATHA
|PHALAPHALA FM
|DZI A OROWA
|MUNGHANA LONENE FM
|KHOMA NDLELA
|LIGWALAGWALA FM
|ASAMBE DRIVE SHOW
|LESEDI FM
|REA THELLA AFTERNOON DRIVE SHOW
|COMMERCIAL
|STATION NAME
|SHOW NAME
|METRO FM
|THE TOUCH DOWN
|KFM 94.5
|THE FLASH DRIVE WITH CARL WASTIE
|JACARANDA FM 93.9
|THE DRIVE WITH ROB AND ROZ
|HOT 102.7
|THE BIG JOBURG DRIVE
|5FM
|THE ROGER GOODE SHOW
|BREAKFAST SHOW PRESENTER
|CAMPUS
|STATION NAME
|PRESENTER
|MFM 92.6
|SIBULELE NDUDULA
|TUKS FM 107.2
|NOMALANGA LANGA
|TUKS FM 107.2
|NELISWA MHLONGO
|UJFM 95.4
|JOY FAKUDE
|VOW FM 88.1
|THABILE TTO
|COMMUNITY
|STATION NAME
|PRESENTER
|919 FM
|SHANE HUNTER
|BUSH RADIO 89.5FM
|YUZRIQ MEYER (MR MEYER)
|FINE MUSIC RADIO 101.3
|MIKE MILLS
|IMPACT RADIO 103FM
|ZINHLE TWALA
|MIX 93.8FM
|TONY BLEWITT
|PBS
|STATION NAME
|PRESENTER
|LOTUS FM
|O'NEIL NAIR
|LOTUS FM
|SHAASTRA NAGESAR
|SAFM
|MICHELLE CONSTANT
|SAFM
|STEPHEN GROOTES
|TRU FM
|MAKOSANDILE BOYZ MPUNZI
|COMMERCIAL
|STATION NAME
|PRESENTER
|ALGOA FM
|WAYNE HART
|GOOD HOPE FM
|STAN MARS
|KFM 94.5
|DARREN SIMPSON
|RADIO 702
|BONGANI BINGWA
|947
|ANELE MDODA
|BREAKFAST SHOW
|CAMPUS
|STATION NAME
|SHOW NAME
|VOW FM 88.1
|VOW FM BREAKFAST WITH KIRSTEN AND VALERIE
|UJFM 95.4
|UJFM BREAKFAST SHOW
|UJFM 95.4
|UJFM RISE & JAM
|TUKS FM 107.2
|THE TUKS FM BREAKFAST WITH LEBO SEPENG
|MFM 92.6
|MFM BREAKFAST SHOW
|COMMUNITY
|STATION NAME
|SHOW NAME
|RADIO KHWEZI
|KWASA BREAKFAST SHOW
|RADIO KHWEZI
|KWASA BREAKFAST SHOW WITH SAZISO DLAMINI
|RADIO CAPE PULPIT 729AM
|729 GET UP AND GO – BREAKFAST SHOW
|GROOT FM 90.5
|DIE GROOT BREKFIS
|919 FM
|BREAKFAST ON DEMAND
|PBS
|STATION NAME
|SHOW NAME
|UKHOZI FM 91.5
|VUKA AFRIKA BREAKFAST SHOW
|TRUFM
|TRUBREAKFAST
|SAFM
|SAFM RISE
|SAFM
|JET SET BREAKFAST
|LOTUS FM 87.7
|THE BREAKFAST EXPRESS WITH O’NEIL AND SHAASTRA
|COMMERCIAL
|STATION NAME
|SHOW NAME
|RADIO 702
|702 BREAKFAST WITH BONGANI BINGWA
|KFM
|KFM MORNING WITH DARREN, SHERLIN & SIBS
|EAST COAST RADIO
|EAST COAST BREAKFAST
|947
|ANELE AND THE CLUB ON 947
|567 CAPE TALK
|GOOD MORNING CAPE TALK WITH LESTER KIEWIT
|BUSINESS AND FINANCE SHOW
|COMBINED
|STATION NAME
|SHOW NAME
|702 AND 567 CAPE TALK
|THE MONEY SHOW
|GROOT FM 90.5
|#BRUNCHMETANANLIE- MAANDAG FINANSIES
|KAYA 959
|KAYA BIZ WITH GUGULETHU MFUPHI
|RSG
|RSG GELDSAKE
|SAFM
|SAFM MARKET UPDATE
|COMMUNITY PROJECT
|CAMPUS
|STATION NAME
|SHOW NAME
|TUKS FM107.2
|TUKS FM TEXTBOOK DRIVE
|TUKS FM 107.2
|FLY@UP THRIFT
|TUKS FM 107.2
|TUKS FM WORLD RADIO DAY
|TSHWANE FM 93.6
|MENS CONFERENCE 2024
|TSHWANE FM 93.6
|MARK UR FUTURE – A CIVIC PROJECT TO GALVANIZE THE YOUTH FOR THE 2024 ELECTIONS
|COMMUNITY
|STATION NAME
|SHOW NAME
|RADIO KHWEZI
|#IKHWEZILIZAKUWE
|RADIO KC 107.7FM
|UNLOCKING YOUTH OPPORTUNITIES IN THE WINELANDS
|LIFE FM 100.6
|THE BIBLE DRIVE
|FINE MUSIC RADIO
|CARING FOR KRONENDAL KIDS
|BUSH RADIO 89.5FM
|#PUSHFORWARD #16DAYS
|PBS
|STATION NAME
|SHOW NAME
|UKHOZI FM 91.5
|UKHOZI FM 63- EVERYDAY HEROES CAMPAIGN
|UKHOZI FM 91.5
|UKHOZI FM BACK-TO-SCHOOL CAMPAIGN
|RSG
|RSG MATRIEKAFSKEIDPROJEK X 7DE LAAN
|LOTUS FM
|BREAKFAST EXPRESS MAKING LIVES BETTER
|LESEDI FM
|YOUTH KE YONA
|COMMERCIAL
|STATION NAME
|SHOW NAME
|OFM
|OFM WINTER DRIVE
|OFM
|OFM PINKTOBER
|KFM 94.5
|GEKNIT DIT MET TRACEY LANGE
|KFM 94.5
|THE KFM STATIONERY VEHICLE WITH THE FLASH DRIVE
|HOT 102.7FM
|HOT CARES CHRISTMAS
|CONTENT PRODUCER
|CAMPUS AND COMMUNITY COMBINED
|STATION NAME
|SHOW NAME
|GROOT FM 90.5
|#BRUNCHMETANNELIE: ANNELIE BOUWER
|RADIO KHWEZI
|SAKA ISIZWE WITH SAZISO DLAMINI: SAZISO DLAMINI
|TSHWANE FM
|SOMETHING BRUNCHY: PHELADI SEKOBO
|TSHWANE FM
|THE AFTERNOON DRIVE SHOW: FREDDY "GEE" MADISE
|TSHWANE FM 93.6
|BREAKFAST WITH T: LESEDI MADIMABE
|UJFM 95.4
|UJFM OPEN FORUM: PHUMELELE ZULU
|PBS
|STATION NAME
|SHOW NAME
|LIGWALAGWALA FM
|TFOKOMALA NAMI: CHARLES MNISI
|LOTUS FM
|THE BREAKFAST EXPRESS: YASHIKA RAMAUTAR
|RADIO 2000
|LIFE, LOVE AND ALL: NTOSH NTLOKWANA
|UKHOZI FM 91.5
|JABULUJULE: SIHLE MVUNDLA
|UMHLOBO WENENE FM
|IDRIVE ENOCHATHA: PHETHU SOGA
|UMHLOBO WENENE FM
|UMXHOLO KUMHLOBO: MONWABISI MBELEKANE
|COMMERCIAL
|STATION NAME
|SHOW NAME
|5FM
|5 DRIVE: MIKE BOWER
|947
|ANELE AND THE CLUB ON 947: RYAN JANSE VAN RENSBURG
|947
|947 DRIVE WITH THANDO: BEN MATJIU
|JACARANDA FM
|BREAKFAST WITH MARTIN BESTER: MEGAN MITCHELL AND ETHAN BAIRD
|METRO FM
|LIFE AND MUSIC WITH PAUL: BOHLOKWA MATLOSA
|DAYTIME SHOW
|CAMPUS
|STATION NAME
|SHOW NAME
|VOW FM
|AREA CODE WITH NTSIKELELO & KAMOGELO
|UJFM
|UJFM BRUNCH WITH BK AND KWANDA
|UJFM
|UJFM BRUNCH
|TUKS FM
|TUKS FM BRUNCH WITH ZANELE NDALA
|TSHWANE FM
|SOMETHING BRUNCHY
|COMMUNITY
|STATION NAME
|SHOW NAME
|NQUBELA FM 97.0
|YOUTH PARADISE
|MIX 93.8 FM
|THE POWER MIX ON MIX 93.8
|LINK FM
|THE LUNCHBOX(WITH GARY GERBER)
|LINK FM
|THE LUNCHBOX
|FINE MUSIC RADIO
|THE CLASSIC MORNING
|PBS
|STATION NAME
|SHOW NAME
|UMHLOBO WENENE FM
|123 PHOLAS
|UMHLOBO WENENE FM
|KHANYISA KUKHANYE MHLOBO
|TRUFM
|LUNCHTIME SHANDIES
|LIGWALAGWALA FM
|SISONKE MIDDAY GROOVE
|LIGWALAGWALA FM
|KHIBIKA NATSI
|COMMERCIAL
|STATION NAME
|SHOW NAME
|RADIO 702
|THE CLEMENT MANYATHELA SHOW
|RADIO 702
|MIDDAY REPORT WITH MANDY WIENER
|RADIO 702
|702 AFTERNOONS WITH RELEBOGILE MABOTJA
|METRO FM
|BREAKAWAY WITH KHUTSO THELEDI
|567 CAPE TALK
|VIEWS AND NEWS WITH CLARENCE FORD
|DRAMA PROGRAMME
|COMBINED
|STATION NAME
|SHOW NAME
|LESEDI FM
|MONYAKA
|MUNGHANA-LONENE FM
|MINA-HI-MINA
|RADIO KHWEZI
|NGIFIKE EKUGCINENI
|RSG
|LAM VIR DIE PASE
|RSG
|SOETE DROEME
|FIELD NEWS REPORTER
|COMBINED
|STATION NAME
|PRESENTER
|EWN
|VERONICA MAKHOALI
|EWN
|KGOMOTSO MODISE
|HOT 102.7 FM
|TARA PENNY
|KAYA 959
|PITSO MOLEMANE
|POWER 98.7
|NKOSIKHONA MALINGA- MNISI
|MULTI-CHANNEL PROMOTION
|COMBINED
|STATION NAME
|SHOW NAME
|VUMA FM
|THE PROVINCIAL WEDDING
|RADIO PULPIT
|PITCH YOUR BUSINESS!' COMPETITION
|KFM
|KFM BEST OF THE CAPE 2023
|JACARANDA FM
|SPAR CAROLS BY CANDLELIGHT, PRESENTED BY JACARANDA FM
|5FM
|THE ROGER GOODE EXPERIENCE
|MUSIC SHOW
|CAMPUS
|STATION NAME
|SHOW NAME
|CUT FM
|THE TREND TOP 30
|CUT FM
|NXT LVL MUSIC TALK
|TUKS FM 107.2
|INDIE ALT
|VOW FM
|VOW FM TOP 30
|VOW FM
|KWAITO KOOLERBOX
|COMMUNITY
|STATION NAME
|SHOW NAME
|919 FM
|919 TOP 40 CHART SHOW
|RADIO KHWEZI
|AZIBUYE EMASISWENI
|RADIO KHWEZI
|RADIO KHWEZIS TOP 10
|RADIO KHWEZI
|INGCWENGA
|UCR-FM 97.0
|UCR-FM TOP 30 SOUNDZ
|PBS
|STATION NAME
|SHOW NAME
|LOTUS FM
|THE NEXT EPISODE
|SAFM
|THE FULL CIRCLE
|TRUFM
|TRUFM TOP 30
|TRUFM
|7 COLOURS
|TRUFM
|THE LAST ROUND
|COMMERCIAL
|STATION NAME
|SHOW NAME
|5FM
|TOP 40 ON 5
|GOOD HOPE FM
|SAAIMAN SAYS
|HOT 102.7 FM
|CLASSIC COUNTDOWN
|KAYA 959
|THE BEST T IN THE CITY
|KFM 94.5
|KFM TOP 40 WITH CARL WASTIE
|NEWS AND ACTUALITY SHOW
|CAMPUS AND COMMUNITY COMBINED
|STATION NAME
|SHOW NAME
|VOW FM
|AREA CODE WITH NTSIKELELO & KAMOGELO
|RADIO KHWEZI
|AMABALENGWE (THEMBELANI BUTHELEZI)
|PRETORIA FM
|KLANKKOERANT LAATMIDDAG
|MFM 92.6
|NEWS, POLITICS & CURRENT AFFAIRS!
|GROOT FM
|#BRUNCHMETANNELIE – OPPINUUS
|PBS
|STATION NAME
|SHOW NAME
|UMHLOBO WENENE FM
|UPHENDLONDABA
|UMHLOBO WENENE FM
|LAPHUMIKHWEZI
|TRUFM
|INCOKO
|SAFM
|SAFM SUNRISE
|RSG
|BRANDPUNT
|COMMERCIAL
|STATION NAME
|SHOW NAME
|VUMA FM
|KZN IN 60 MINUTES
|RADIO 702
|702 DRIVE WITH JOHN PERLMAN
|HOT 102.7 FM
|THE BULLY CHAIN
|HOT 102.7 FM
|BLINDSPOT
|HOT 102.7 FM
|PADKOS & PLAYDOUGH
|NEWS BULLETIN READER
|CAMPUS
|STATION NAME
|PRESENTER
|MADIBAZ RADIO
|GCINA MACAMBA
|UJFM 95.4
|REALEBOGA NKE
|UJFM 95.4
|KARABO HOBO
|VOW FM
|CAMERON PARSONS
|VOW FM
|TASHA SIZIBA
|COMMUNITY
|STATION NAME
|PRESENTER
|IZWI LOMZANSI FM
|ZUSIPHE DIDI
|MIX 93.8 FM
|MUMMY MAKONI
|RADIO RIVERSIDE
|ASATHABA GROOTBOOM
|ZIBONELE FM
|ATHI NGANGALI
|ZIBONELE FM
|ZUKHANYE GAM
|PBS
|STATION NAME
|PRESENTER
|LOTUS FM
|SARESHEN PILLAY
|RSG
|MARIETTA KRUGER
|SAFM
|EVA CHIPA
|SAFM
|LUYANDA MAOME
|SAFM
|ZOLEKA QODASHE
|COMMERCIAL
|STATION NAME
|PRESENTER
|947
|THEMBEKILE MROTOTO
|EWN (RADIO 702/947/KFM/CAPE TALK)
|JOHN PERLMAN
|HOT 102.7FM
|TARA PENNY
|KFM
|VANIA CLOETE- COLLISON
|POWER 98.7
|NKOSIKHONA MALINGA-MNISI
|NIGHT-TIME SHOW
|CAMPUS
|STATION NAME
|SHOW NAME
|VOW FM
|VOW BREAKING GROUND
|TUKS FM
|HAPPY HOUR WITH EULENDER CHAUKE
|TUKS FM
|WEDNESDAY WRAP
|TSHWANE FM
|PITORI ORIGINALS THURSDAY (POT)
|MFM 92.6
|SIYAKHULA LIVE
|COMMUNITY
|STATION NAME
|SHOW NAME
|RADIO RIVERSIDE
|THE CATALOGUE OF THE HEART
|RADIO KHWEZI
|SAKHA ISIZWE WITH SAZISO DLAMINI
|RADIO KHWEZI
|AZIBUYE EMASISWENI
|RADIO KHWEZI
|SAKHA ISIZWE WITH SIZWE ZUNGU
|MIX FM 93.8
|LET’S TALK ABOUT SEX WITH LAURI
|PBS
|STATION NAME
|SHOW NAME
|UMHLOBO WENENE FM
|UMXHOLO KUMHLOBO
|UMHLOBO WENENE FM
|MASONWABE
|UMHLOBO WENENE FM
|SIYABAKHUMBULA
|RADIO 2000
|LIFE, LOVE AND ALL
|RADIO 2000
|THE VINTAGE HOUSE
|COMMERCIAL
|STATION NAME
|SHOW NAME
|SMILE 90.4 FM
|THE SOUTH AFRICAN JAZZ SHOW
|RADIO 702
|THE AUBREY MASANGO SHOW
|METRO FM
|AUDIOGASM
|GOODHOPE FM
|SAAIMAN SAYS
|EAST COAST RADIO
|EARLY BREAKFAST
|PODCAST
|COMBINED
|STATION NAME
|SHOW NAME
|567 CAPE TALK
|GIFT OF LIFE
|ENGINEER YOUR LIFE
|ENGINEER YOUR LIFE WITH LUNGELO KM
|JACARANDA FM
|GOOD MORNING ANGELS PODCAST
|METRO FM
|ASK A MAN
|MONEYWEB RADIO
|FIXSA PODCAST ON MONEYWEB
|PROMOTIONS STUNT/EVENT
|CAMPUS
|STATION NAME
|NAME
|VOW FM
|SPORTSHUB MENTRUAL SIMULATOR
|UJFM 95.4
|UJFM OUTREACH ACTIVATIONS
|TUKS FM
|FRESHERS
|TUKS FM
|UP FM REBRAND
|TSHWANE FM 93.6
|TSHWANE FM ELECTIONS MANIFESTO
|COMMUNITY
|STATION NAME
|NAME
|RADIO PULPIT
|PITCH YOUR BUSINESS!' COMPETITION
|RADIO KHWEZI
|#IKHWEZILIZAKUWE
|LINK FM
|BATTLE OF THE BURGERS 2023
|LIFE FM
|THE BIBLE DRIVE
|LIFE FM
|THE TEDDY DRIVE
|PBS
|STATION NAME
|NAME
|UMHLOBO WENENE FM
|KHENKETHA NOMHLOBO
|UKHOZI FM
|KNORROX HIGH TEA NO LAY D
|RSG
|RSG BRING HULDE AAN DIANA FERRUS (AVBOB)
|MUNGHANA LONENE FM
|59 BIRTHDAY CELEBRATION
|LESEDI FM
|KE MOLLELWA POETRY SESSION
|COMMERCIAL
|STATION NAME
|NAME
|OFM
|OFM COOL SCHOOLS
|HOT 102.7 FM
|TEDDYTHON
|EAST COAST RADIO
|EVERY CALLER WINS
|5FM
|THE GREAT RADIO TAKEOVER - WORLD RADIO DAY
|5FM
|THE ROGER GOODE EXPERIENCE
|RADIO DOCUMENTARY
|COMBINED
|STATION NAME
|SHOW NAME
|EWN
|LEFT FOR DEAD
|EWN (RADIO 702, 947, KFM, CAPE TALK)
|CRYSTAL MINING IN MPUMALANGA
|HOT 102.7 FM
|THE BULLY CHAIN
|LESEDI FM
|DOCUMENTARY – BOIPATONG MASSACRE
|RISE FM
|RISE FM NEWS – LILLY MINE DOCUMENTARY
|RADIO INNOVATION
|COMBINED
|STATION NAME
|SHOW NAME
|SMILE 90.4 FM
|10000 JOBS FOR CAPE TOWN
|KFM 94.5
|CASH HUNT ON KFM MORNINGS
|KAYA 959
|KAYA 959 KASI SME SUMMIT WITH STANDARD BANK
|HEART FM
|ARTIFICIAL INTELLIGENCE RADIO SHOW (NICK FEINBERG & TASLEEM KARRIEM)
|5FM
|5 DRIVE WAR CRY CHAMPIONSHIP
|SPORTS PRESENTER
|COMBINED
|STATION NAME
|PRESENTER
|947
|ROBERT MARAWA
|GROOTFM 90.5
|STEPHEN NEL
|LESEDI FM
|TSHOLO LEOKAOKE
|LESEDI FM
|SEBILI MOLEFE
|UKHOZI FM
|VICTOR MPHO MOLEFE
|SPORTS SHOW
|CAMPUS AND COMMUNITY COMBINED
|STATION NAME
|SHOW NAME
|INKONJANE COMMUNITY RADIO
|SIZONWABISA EMABALENI, WEEKEND SPORTS SHOW
|INANDA 88.4 FM
|EXCLUSIVE SPORT HOUR
|GROOTFM 90.5
|SLAT DIE SPORT
|GA-RANKUWA FM
|GFM SPORTS TALK
|ALEX FM
|THE SPORTS AVENUE
|PBS
|STATION NAME
|SHOW NAME
|SAFM
|TOP SPORT
|RSG
|RSG SPORT
|RADIO 2000
|THE SPORT WRAP
|RADIO 2000
|GAME ON
|LESEDI FM
|SPORTS SHOW AND COMMENTARY
|COMMERCIAL
|STATION NAME
|SHOW NAME
|947
|MARAWA SPORTS WORLDWIDE (#MSW)
|VUMA FM
|MARAWA SPORT WORLWIDE - MSW
|METRO FM
|SPORTS NIGHT AMPLIFIED
|HEART FM
|SUPER SATURDAY WITH JEREMY HARRIS
|YOUFM
|YOU FM SPORTS HOUR
|SPORTS BULLETIN READER
|STATION NAME
|SHOW NAME
|5FM
|5 BREAKFAST
|702 AND 567 CAPE TALK
|702 & CAPE TALK
|947
|ANELE AND THE CLUB ON 947
|ALEX FM
|THE FAST LANE
|ALEX FM
|THE KICK START
|STATION IMAGING
|CAMPUS AND COMMUNITY
|STATION NAME
|STATION NAME
|GROOT FM 90.5
|GROOT FM 90.5
|HELDERBURG FM 93.6
|HELDERBURG FM 93.6
|MIX 93.8 FM
|MIX 93.8 FM
|TSWANE FM 93.6
|TSWANE FM 93.6
|UJFM 95.4
|UJFM 95.4
|PBS
|STATION NAME
|STATION NAME
|LOTUS FM
|LOTUS FM
|RADIO 2000
|RADIO 2000
|SAFM
|SAFM
|UKHOZI FM
|UKHOZI FM
|UMHLOBOWENE FM
|UMHLOBOWENE FM
|COMMERCIAL
|STATION NAME
|STATION NAME
|5 FM
|5 FM - AMPLI5 MANIFESTO - LAUNCH
|5 FM
|5 FM - AMPLI5 YOUR CITY FREQUENCY
|EAST COAST RADIO
|EAST COAST RADIO
|KAYA 959
|KAYA 959
|METRO FM
|METRO FM
|TRAFFIC PRESENTER
|COMBINED
|STATION NAME
|PRESENTER
|947
|FRANKIE DU TOIT
|947
|MATT FLAX
|702 AND 567 CAPE TALK
|MONGEZI KOKO
|5FM
|YONAKA THELEDI
|5FM
|MARLI VAN EEDEN
|BEST INTERNET RADIO SHOW
|COMBINED
|STATION NAME
|SHOW NAME
|TIMESLIVE PODCASTS
|SUNDAY TIMES POLITICS WEEKLY
|MONEYWEB RADIO
|MONEYWEBATMIDDAY
|MONEYWEB RADIO
|MONEYWEBNOW
|CHANNEL AFRICA
|ON THE MOVE
|ADVENTIST WORLD RADIO SIDMEDIA
|LIVE
|WEEKEND RADIO SHOW
|CAMPUS
|STATION NAME
|SHOW NAME
|TSHWANE FM 93.6
|THE ROYAL FLUSH
|TSHWANE FM 93.6
|THE CV JOINT
|TUKS FM
|TUKS FM TOP 40 WITH NELISWA MHLONGO
|UJFM 95.4
|THE WEEKEND PULSE
|UJFM 95.4
|THE WEEKEND ROUND-UP
|VOW FM
|VOW FM TOP 30
|COMMUNITY
|STATION NAME
|SHOW NAME
|RADIO KC 107.7 FM
|MZAZNIHITS 12:00 - 15:00
|MIX 93.8 FM
|THE BREAKFAST RUN WITH NKULI DANISO AND MOSA KAISER
|MIX 93.8 FM
|THE GLOBAL UNDERGROUND DANCE SHOW WITH LUISFELIPE
|HELDERBERG FM 93.6
|HFM WEEKEND BREAKFAST
|FINE MUSIC RADIO
|LIGHT LUNCH
|PBS
|STATION NAME
|SHOW NAME
|LOTUS FM
|THE WEEKEND EXPLOSION WITH SHAASTRA NAGESAR
|LOTUS FM
|IN THE MIX
|RADIO 2000
|THE VINTAGE HOUSE
|RADIO 2000
|SPACE AND TIME
|TRUFM
|A2ZEE
|COMMERCIAL
|GOODHOPE FM
|WEEKEND BREAKFAST SHOW
|CAPRICORN FM
|CAPRICORN PLUG
|947
|947 MORNINGS WITH MANTSOE
|5FM
|5 WEEKEND BREAKFAST
|567 CAPE TALK
|WEEKEND BREAKFAST WITH SARA-JAYNE MAKWALA KING
Lyndon Barends, managing director of strategic partnerships for Arena Holdings, owners of the Radio Awards, congratulated the general category finalists.
"We applaud the hard work, resilience, and dedication shown by all the finalists and inductees in their commitment to the medium of radio in South Africa. We look forward to honouring and announcing the winners at the awards ceremony."