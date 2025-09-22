New Emeris mega campus to encompass ADvTech brands under one name

Top stories
Marketing & Media
Retail
Finance
ESG & Sustainability
ICT
Education
Entrepreneurship
Latest jobs
|Dean and Programme Coordinator
|Pretoria
|Afda
|22 Sep
|Lecturer - Module Coordinator – Web Development
|Durbanville
|Stadio
|19 Sep
|Lecturer - Module Coordinator – Web Design
|Durbanville
|Stadio
|19 Sep
|Lecturer - Module Coordinator – Software Development
|Durbanville
|Stadio
|19 Sep
|Lecturer - Module Coordinator – Data Science
|Durbanville
|Stadio
|19 Sep
|Lecturer - Module Coordinator – Information Systems
|Durbanville
|Stadio
|19 Sep
|Lecturer - Module Coordinator – Computer Science
|Durbanville
|Stadio
|19 Sep
|Support Centre Advisor
|George
|Stadio
|18 Sep
|Student Recruitment Assistant
|Cape Town
|Afda
|26 Aug
|Travel Account Manager
|Cape Town
|GVI
|19 Aug