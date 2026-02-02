The Loeries Official Rankings 2025, Joe Public dominates top spots
Chicken Licken is the top Africa and Middle East brand and top sub-Saharan Africa brand, with its Brand CMO / marketing director, Chantal Sombonos van Tonder, ranked top CMO / marketing director.
Joe Public retains the top ranking from 2024 in 2025 for Agency Africa and Middle East, Agency South Africa, Agency sub-Saharan Africa and Large Agency.
The agency also took the top spot for independent agency.
The agency’s Pepe Marais and Xolisa Dyeshana are both top-ranked chief creative officer for 2025, retaining this position from 2024, while Martin Schlumpf moved up from second in 2024 to the top-ranked executive creative director. Joe Public’s Mpume Ngobese is also ranked the top managing director.
Big Time Creative shop is the top medium agency and Bananas the top small agency. Red & Yellow is the top educational institution. Overall production company is Giant Films.
New additions
Two new positions were brought in:
- When compiling the rankings, there are instances where more than one individual occupies the same position. In such cases, we assess whether the individuals earned their points from the same body of work or from the accumulation of points across different pieces of work.
- Rankings for Kenya and Nigeria by Brand and Agency have been included from 2025.
Loeries Official Rankings 2025
Brand Africa and Middle East
1. CHICKEN LICKEN
2. HEINEKEN BEVERAGES
3. NEDBANK
4. AB INBEV
5. CORRUPTION WATCH
6. GENERAL ENTERTAINMENT AUTHORITY
7. KFC
8. KITKAT
9. THE RING
10. CITY LODGE HOTELS
Brand MENA
1. GENERAL ENTERTAINMENT AUTHORITY
2. KITKAT
3. THE RING
4. NANA
5. TESTICULAR CANCER SOCIETY
6. CARREFOURSA
7. MCDONALD'S
8. ARLA FOODS
9. HOME CENTRE
10. NIVEA
Brand sub-Saharan Africa
1. CHICKEN LICKEN
2. HEINEKEN BEVERAGES
3. NEDBANK
4. AB INBEV
5. CORRUPTION WATCH
6. KFC
7. CITY LODGE HOTELS
8. TUSKER LAGER
9. VOLKSWAGEN
10. AFRISAM
Brand Kenya
1. TUSKER LAGER
2. AIRTEL
3. GA INSURANCE
Brand Nigeria
1. RED CROSS
2. BETKING
3. MTN
Agency Africa and Middle East
1. JOE PUBLIC
2. BIGTIME CREATIVE SHOP
3. SAATCHI & SAATCHI MIDDLE EAST
4. PUBLICIS MIDDLE EAST
5. AVATAR
6. TBWA\ HUNT LASCARIS
7. IMPACT BBDO DUBAI
8. OGILVY
9. FP7 MCCANN DUBAI
10. LEPUB JOHANNESBURG
Regional Agency Group
01 PUBLICIS GROUPE
02 OMNICOM ADVERTISING GROUP
03 OGILVY
04 FP7 MCCANN
05 DENTSU
06 THE UP&UP GROUP
07 ACCENTURE SONG
08 SERVICEPLAN GROUP MIDDLE EAST
09 HAVAS GROUP
10 AVATAR GROUP
Agency South Africa
1. JOE PUBLIC
2. AVATAR
3. TBWA\ HUNT LASCARIS
4. OGILVY
5. LEPUB JOHANNESBURG
6. BANANAS
7. GRID WORLDWIDE
8. M+C SAATCHI ABEL
9. PROMISE
10. DENTSU CREATIVE SOUTH AFRICA
Agency MENA
1. BIGTIME CREATIVE SHOP
2. SAATCHI & SAATCHI MIDDLE EAST
3. PUBLICIS MIDDLE EAST
4. IMPACT BBDO DUBAI
5. FP7 MCCANN DUBAI
6. LEO MIDDLE EAST
7. TBWA\ ISTANBUL
8. SERVICEPLAN MIDDLE EAST
9. DIGITAS DUBAI
10. LEO LEBANON
Agency sub-Saharan Africa
1. JOE PUBLIC
2. AVATAR
3. TBWA\ HUNT LASCARIS
4. OGILVY
5. LEPUB JOHANNESBURG
6. BANANAS
7. GRID WORLDWIDE
8. M+C SAATCHI ABEL
9. PROMISE
10. DENTSU CREATIVE SOUTH AFRICA
Agency Kenya
1. DENTSU CREATIVE KENYA
2. THE PARTNERSHIP PUBLICIS
3. TANDEM NETWORK
Agency Nigeria
1. X3M IDEAS
2. PLAYHOUSE COMMUNICATION LTD
Agency – independent
1. JOE PUBLIC
2. BIGTIME CREATIVE SHOP
3. AVATAR
4. BANANAS
5. M+C SAATCHI ABEL
6. SERVICEPLAN MIDDLE EAST
7. X3M IDEAS
8. CLOCKWORK
9. HALO
10. RETROVIRA
Agency large (85 plus employees)
1. JOE PUBLIC
2. SAATCHI & SAATCHI MIDDLE EAST
3. PUBLICIS MIDDLE EAST
Agency Medium (25 – 84 employees)
1. BIGTIME CREATIVE SHOP
2. GRID WORLDWIDE
3. PROMISE
Agency small 1 – 24 (employees)
1. BANANAS
2. HALO
3. RETROVIRAL
Educational Institutions
1. RED & YELLOW CREATIVE SCHOOL OF BUSINESS
2. THE ANIMATION SCHOOL
3. OPEN WINDOW
4. CAPE TOWN CREATIVE ACADEMY
5. STELLENBOSCH ACADEMY OF DESIGN & PHOTOGRAPHY
6. IIE-VEGA
7. UNIVERSITY OF PRETORIA
8. AAA SCHOOL OF ADVERTISING
9. NORTH-WEST UNIVERSITY
10. GREENSIDE DESIGN CENTER
Production company - film
1. GIANT FILMS
2. RIFF RAFF FILMS
3. 7FILMS
4. CARBON FILMS
5. DARLING FILMS
6. ROMANCE FILMS
7. DEJAVU DUBAI
8. PATRIOT FILMS
9. SANAA FILMS
10. LA CASA FILMS
Digital agency - production company
1. PRODIGIOUS MIDDLE EAST
2. GENOSHA
3. ACCENTURE SONG
3. DARLING FILMS
5. DIGITAS MIDDLE EAST
6. BOLHA
7. INJOZI
8. DEJAVU DUBAI
9. HEARTS & SCIENCE
10. METHODLAB
Brand CMO / marketing director
1. CHANTAL SOMBONOS VAN TONDER - CHICKEN LICKEN
2. ANDREA QUAYE - HEINEKEN BEVERAGES
3. KHENSANI NOBANDA - NEDBANK
4. MOIRA CAMPBELL - CORRUPTION WATCH
5. DENIZ YAMANEL - NESTLÉ
6. TEBOGO MOTSEPE - NEDBANK
7. ZUKI JANTJIES - CITY LODGE HOTELS
8. ANNE JOY MICHIRA - DIAGEO
9. SUHAYL LIMBADA - KFC THAILAND
10. BRIDGET HARPUR - VOLKSWAGEN SOUTH AFRICA
Brand marketing manager
1. CLEO TAOANA - NEDBANK
2. COLLEEN GOODMAN - CITY LODGE HOTELS
3. MICHELE KARAA - ESSITY
4. CHRISTINE KARIUKI - DIAGEO
5. MELIS KARATAY EBIN - CARREFOURSA
6. JENNIFER PAVLOU PAULI - NESTLÉ
6. WISSAM BARBARA - NESTLÉ
7. MAIJALIINA HANSEN-CHIPPS - HEINEKEN BEVERAGES
8. YOANN HELLOT - HEINEKEN BEVERAGES
9. PARKER FINLINSON - PEPSICO
10. TSHEPO MOGOTSI - SANLAM
Chief Creative Officer
1. PEPE MARAIS
1. XOLISA DYESHANA
2. SEBASTIEN BOUTEBEL
3. RAYYAN AOUN04 PHIL IRELAND
4. VELI NGUBANE
5. CARL WILLOUGHBY
6. PETE CASE
7. FEDERICO FANTI
8. PETE LITTLE
9. ALI REZ
10. SAFARAAZ SINDHI
Executive Creative Director
1. MARTIN SCHLUMPF
2. MOHLALEFI LENTSOANE
3. STEPH VAN NIEKERK
4. AUNINDO SEN
5. SEAN HARRISON
6. NAYAAB RAIS
7. CLAUDI POTTER
8. MIKE BARNWELL
9. BRANDON GOVEND
10. GRAEME JENNER
Film director
1. KARIEN CHERRY
2. LOURENS VAN RENSBURG
3. CHARLES BRISGAND
3. LÉO BERNE
4. BRUNO BOSSI
5. GREG GRAY
6. ZEE NTULI
7. RICH HALL
8. TAHAAB RAIS
9. SANAA MOTHABISA
10. EUGENE NAIDOO
Strategist
1. TAHAAB RAIS
2. LAURENT MARTY
3. ADRIAN MUTESCU
4. DALAL KAREEM
5. NADINE MATAR
6. AAKRITI GOEL
7. FATIMA TALAAT
8. ZOE WILLEMS
9. CHAD NELSON
10. MICHAEL ZYLSTRA
Agency Managing Director
1. MPUME NGOBESE
2. KHUTHALA GALA HOLTEN
3. LYNDA FIEBIGER
4. RAMZI SLEIMAN
5. KARABO DENALANE
6. TAREK ALI AHMAD
7. VICKI BUYS
8. TUGYAN ÇELIK
9. GREG PFUHL
10. MASEGO MOTSOGI
Student
1. EMMA BLOMERUS
2. RENÉE PEDEGANA
3. DAVID MZOLO
3. TRISTAN CLOETE
4. ETHAN STADLER
5. JANINE VERBURG
Lecturer
1. STEPH SIMPSON
2. TANYA BLAESER
3. CRAIG STRYDOM
4. HENRIETTE VAN DER WESTHUIZEN
5. JARROD HASENJAGER
6. CLAYTON SUTHERLAND
7. KYLE RATH
8. THARUNA DEVCHAND
9. MAGGIE DE VOS
10. KIRSTEN SEYMOUR
