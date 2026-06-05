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Van oorlewing na nalatenskap: Groei jou besigheid vyfvoudig
Dit is die eerste groot uitdaging van die stigter se reis: om uit die slagyster te ontsnap van werk in die besigheid in plaas van aan die besigheid.
Om 'n besigheid vyfmaal sy huidige waarde te laat groei, is nie 'n bemarkingsprobleem nie. Dit is nie 'n kontantvloeiprobleem nie, dit is in wese 'n leierskapsprobleem. Die stelsels, gedrag en ingesteldheid wat jou eerste miljoen gebou het, sal nie jou vyfde bou nie. Die stigter wat nie kan delegeer nie, wat nie 'n visie verder as volgende maand se teikens kan verwoord nie, wat nog nooit deur enigiemand aanspreeklik gehou is nie, dié stigter word die plafon van sy eie maatskappy. Groei word nie deur die mark beperk nie. Dit word deur die leier beperk.
Die tweede uitdaging is isolasie. Leierskap aan die top is n eensame plek. Daar is niemand binne die organisasie met wie jy volkome eerlik kan wees nie, nie oor jou twyfel nie, nie oor jou strategiese onsekerhede nie, nie oor die besluite wat jou snags wakker hou nie. Besluite stapel op. Druk vermeerder en sonder 'n ruimte om hardop te dink, begin selfs bekwame leiers reaktiewe besluite neem in plaas van strategiese besluite. Die koste van hierdie isolasie is onsigbaar totdat dit nie meer is nie.
Die derde uitdaging is identiteit. Stigters is op 'n emosionele vlak met hul besighede verweef op 'n manier wat werknemers nooit ervaar nie. Herstrukturering voel soos selfverraad. Om beheer oor te gee voel soos mislukking. Om 'n bestuurspan te bou wat onafhanklik kan funksioneer, voel teenintuïtief vir iemand wie se oorlewing jare lank van persoonlike beheer afgehang het. Tog is die besighede wat buitengewone groei bereik altyd dié waar die stigter suksesvol oorgaan van operateur na argitek, 'n besigheidsmodel ontwerp om te presteer sonder dat hy of sy die middelpunt van elke besluit is.
Die vierde uitdaging is volhoubaarheid. Vyfvoudige groei gebeur nie oor 'n naweek nie. Dit verg 'n konsekwente toewyding aan sistemiese verbetering, die regte mense op die regte plekke, meetbare prosesse wat herhaalbare uitkomste lewer, en 'n kultuur van aanspreeklikheid wat van bo af lei. Besighede wat werklik skaal, bou waarde wat onafhanklik van die stigter bestaan. Dit is die verskil tussen 'n besigheid wat jou lewenstyl finansier en een wat 'n lewende nalatenskap word.
Vyfvoudige groei is bereikbaar. Dit vereis helderheid van visie, dissipline van uitvoering, en die moed om anders te lei as wat jy voorheen gedoen het.
Die vraag is nie of jou besigheid kan groei nie.
Die vraag is of jy gereed is daarvoor.
About Fergus FergusonFergus Ferguson is one of South Africa's most decorated business coaches - an internationally award-winning executive, leading business architect, and civic leader whose career spans more than four decades across finance, corporate strategy, entrepreneurship, and leadership development. He is also a senior business rescue practitioner registered with the Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), bringing critical intervention capability to businesses navigating complex turning points. A management accountant by training, he completed his B.Com (Hons) at North-West University before rising through the corporate ranks to lead strategic and corporate marketing at Denel Informatics. He went on to earn his MBL from the University of South Africa in 1996, before founding his own management consulting practice in 2000 - collaborating with KPMG and SAB&T on projects across agriculture, manufacturing, retail, and training. As an ActionCOACH accredited business and executive coach, Fergus was named Most Improved Business Coach globally in Berlin in 2013 - the first South African ever to receive the award. In 2015, he was crowned Coach of the Year at the Business Excellence Forum South Africa, with clients simultaneously taking home titles in Entrepreneur of the Year, CEO of the Year, Fastest Growing Company, and Most Innovative Company. He added Business Partner of the Year in 2019. Beyond the boardroom, Fergus serves as founding chairman of the Pretoria Sakekamer - a civic business chamber with a bold mandate to rebuild and establish Pretoria as a world-class business hub by 2050. Known in business circles as a leading business architect, and registered as a senior business rescue practitioner with CIPC, he operates at the intersection of strategic vision and practical intervention - helping businesses grow, transform, and, when necessary, recover. As a keynote speaker and consultant on generational leadership, he brings rare depth to every room he enters.
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