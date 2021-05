Wina 2021 announces shortlist

This year, agencies from 35 countries and 5 continents participated in Wina.

AGENCY NAME COUNTRY AGENCY NAME COUNTRY 9 Dias Spain interaction Costa Rica Acuam Spain Interweave Agency Greece AdSpark, Inc. Philippines JJBarcelo S.A Chile ADTELIER 3640 Bolivia Jorge M. Rodrigo Ad Studio Spain Agencia Lunar Peru JPG Grupo de Comunicación Argentina Agencia M22 Mexico Katana Studio Peru Alexander & Turner Inc. Medical Illustration Studio United States Kipling Media Canada Amen Argentina Argentina KOBBA Limited Ireland Antonio Orozco Comunicación Mexico ktbo.agency Mexico APPLE TREE Spain La Agencia Peru Ariadna Communications Group Colombia La Familia Chile Arteaga & Arteaga Puerto Rico Laika Agencia Ecuador Asylum Marketing United States Lajencia Ecuador Avión de papel Argentina Landia / Creativos Independientes Mexico AWA Ecuador Latir Colombia Asthra X Media India Lazotea Estudio Creativo Chile BBA Ecuador London Mexico BBD Perfect Storm United Kingdom Lunar Latinoamérica Honduras BE LUCKY Taiwan M&A Creative Agency Portugal Birth Group Mexico Madison Agencia Ecuador Black Box Productions Canada Manifiesto Spain BLCK Creative Intelligence Studio Mexico Masclicks Mexico Blend Marketing Solutions Puerto Rico Meat Chile Boomerang Communication Morocco mellow & banana Colombia Brandy Creativity & Technology Costa Rica MGC Chile Casa en llamas Peru Mi querido Watson Comunicación Spain Castillo de If Guatemala MK Media Spain Chalaco Films Ecuador Mojobrands Portugal Chamán Peru Mood Peru Cheil Brazil Multiply Marketing Consultancy United Arab Emirates Cheil Rumania Noble Graphics Bulgaria Cheil Chile Oh Delices Creative Morocco CLV Spain PALM ERA United States Conektica Mexico Paper Ecuador CONNAXIS Bolivia Parnaso Spain Compass Brand Agency Russia PicPay Brasil Creative Society Mexico Planetario Peru Creatividad e inteligencia Chile PLM GROUP Colombia DO Agency Ecuador Porta Chile Don Mostachón Marketing Mexico Pozzistudio Argentina EBSAR adv & pub United Arab Emirates PVS DG Colombia Elkis18 Brasil Rái Brasil Elkmktg.com Canada RC Farias Colombia espluga+associates Spain Río Brand Chile Evek Mexico RK People Spain Èxit-Up Spain Rock and Roll Bolivia Expandify Marketing Inc. Canada Room Grupo Creativo Republica Dominicana FLUOR Lifestyle Spain Rosebud Spain 22Squared United States Sagon-Phior USA Follow Up S.L. Spain Sanchez Propaganda Brasil FURIA Chile Santuario Ecuador Gem Qatar Sapristi agencia de otra publicidad Spain GettingBetter Creative Studio Spain Simple Chile Glimpse United Arab Emirates SML Design Australia Grupo elConserje - El Conserje Marketing Editorial Colombia Squared Bulgaria Grupo LVT Mexico Taurus Spain Harold Zea & Asociados Colombia Terminal Creativa Mexico hmf GmbH Germany Think Bold Studio Portugal Humano Bolivia UBRAND Saudi Arabia Hurrah.agency France Uniomedia Hungria Ikonozu Colombia Volcanum Creative Lab Brasil Imille srl Italy Walkers Chile Inbrax Chile WE DO communication GmbH GWA Germany Independiente Panama Webtilia Peru Inflamable Chile Workkit Bangkok Thailand Ingenia Peru WINGS The Agency Venezuela

There was much participation from Europe with submissions from agencies in Spain, Belgium, Hungary, Bulgaria, Germany, the United Kingdom, Portugal, France, Belgium, Romania, Italy and Greece.The Americas had strong contenders as always, with winning agencies from Canada, Argentina, Brazil, Mexico, Colombia, Chile, Peru, Bolivia, the United States, Ecuador, Honduras, Paraguay, Panama, Costa Rica, the Dominican Republic, Guatemala and Puerto Rico.Oceania, Asia and Africa are also featured on the shortlist, with participation from Australia, Thailand, the Philippines, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Morocco and Taiwan.After taking into consideration recommendations by international health authorities, Wina made the decision to cancel the scheduled in-person event in Dubai. However, the award ceremony will be held online on Friday, 11 June and will be streamed via Facebook and YouTube; it will also be broadcast from the portals of allied media which will be communicated in due course.With this decision, Wina wants to be a part of the solution by following the recommendations of global health authorities and entities, who ask to avoid the gathering of crowds in enclosed spaces.